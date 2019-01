Vanessa Veiga niega su vinculación con el dopaje

"Se trata de una información falsa en lo que a mí se refiere porque en ningún caso son ciertos los hechos que se me atribuyen". Con esta frase, publicada en su perfil en las redes sociales, la gondomareña Vanessa Veiga niega de forma tajante cualquier vinculación con el caso de dopaje destapado tras la detención de Iván Hierro, en la denominada 'Operación Jimbo'.

El periódico 'El País' mencionaba, en su edición del 9 de enero, a la gondomareña, así como a su marido, Julio Rey, y a su cuñado. "Según la policía, Penas recibió cinco paquetes; Fuentes Pila, cuatro, y los hermanos Rey, seis, todos ellos enviados a Toledo al domicilio de la maratoniana Vanessa Veiga, pareja del mayor de los Rey", dice en su artículo el periodista de 'El País' Carlos Arribas. "Es la segunda vez que este periódico relaciona a mi familia con este caso. En la anterior, cuando se abrió una investigación a mi marido y a mi cuñado, ya la tuvieron que suspender, tras acudir al TAD, al no tener ninguna prueba de unos hechos que son falsos en relación a nosotros", indica la atleta gallega, que fue olímpica en Londres 2012.

También se menciona al arzuano Lolo Penas, que rechaza, al igual que Veiga, cualquier vinculación con el caso. "No es cierto que haya adquirido ni recibido sustancias dopantes por parte de Iván Hierro ni ninguna otra persona en mi vida. Es un hecho irrefutable mi política de tolerancia cero con el dopaje y que he pasado infinidad de controles antidoping siendo todos los resultados negativos", argumenta Penas en sus redes sociales. "¿Por qué aparezco en la sentencia? Única y exclusivamente por mi relación personal con Iván Hierro (al que conozco desde sub 23) y que en una época determinada de mi vida (2011) se vio aumentada ya que por motivos sentimentales pasaba tiempo en Cantabria", añade. "¿En qué se basa una juez de lo penal para considerar probado que Iván Hierro me vendió sustancias dopantes? Lo crean o no, nose basa en una prueba o declaración de Iván Hierro". Según Penas, Hierro "nunca declaró que me había vendido sustancia dopante alguna, ni en sede policial ni en sede judicial; tampoco puede basarse en la existencia de cuatro envíos a mi persona (no cinco como dice 'El País') pues jamás fueron abiertos ni se sabe el contenido de los mismos. En resumen, estoy en la lista de deportistas a los que Iván Hierro suministró sustancias dopantes porque en el momento en que la Policía investigó la trama delictiva, Iván me envió paquetes que nunca fueron analizados. Al comprobar que el destinatario del algún paquete enviado por Iván era un deportista, la policía concluyó de manera temeraria que en los mismos había o iban sustancias dopantes; del mismo modo que podrían haber dicho que había cocaína, por ejemplo", argumenta.

Así, Penas indica que "en esta hipótesis no contrastada se basó el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Nada más. Nadie, ni en el Juzgado, ni en la Agencia de Protección de Salud del Deportista puede afirmar que en los 17 tomos de la causa exista una prueba de una sustancia enviada a mi persona. Simplemente no puede existir. No existen, tampoco, en todo el expediente judicial ni una sola declaración de testigo, investigado, mensaje, conversación€, que pueda afirmar que le compré sustancias dopantes a Iván Hierro ni a nadie".

Por su parte, Vanessa Veiga indica que emprenderá las medidas oportunas para defender su inocencia y la de su familia. "De nuevo, hemos vuelto a ponernos en manos de nuestros abogados para resolver este asunto y pedir una rectificación al medio mientras defendemos nuestra inocencia. Mientras tanto, sólo puedo seguir adelante con mi trabajo agradeciendo a todos el respeto, el apoyo y la confianza que me demostráis cada día", concluye la atleta gallega, afincada en Toledo.