VI Torneo de Nadal Concello de Vigo | Santa Mariña, Celta, Oporto y Areosa, campeones

El VI Torneo de Nadal Concello de Vigo ha traspasado fronteras con el triunfo inapelable del Oporto en la tercera edición del Súper 6 alevín en el Municipal Pahiño. El equipo portista que dirige Tiago, con fuerza física, toque, criterio y calidad, engrandeció un evento que en esta edición se apuntó a la equidad, como solo había sucedido en 2016, y que confirmó la enorme pasión por el fútbol base en Vigo, con campos llenos y la emoción contándose por arrobas. La cruz fue para el Celta alevín, que por tercer año consecutivo juega la final del Súper 6 y la pierde.

Santa Mariña en categoría prebenjamín, Real Club Celta en benjamín, el Oporto en el Súper 6 internacional alevín y el Areosa en infantil fueron los grandes vencedores de la sexta edición del Torneo de Nadal Concello de Vigo, que ha organizado con laboriosidad Afavi, la asociación que preside Daniel Costas, en cuatro maratonianos días de fútbol 8 y fútbol 11 con el patrocinio de Concello, Hyupersa Vigo (concesionario de Hyundai), New Balance y Frutas Nieves. El día anterior, el Victoria tuvo sus minutos de gloria al imponerse en el torneo local alevín, que le dio el pase al internacional.

El Municipal Pahiño albergó las finales y el Súper 6 internacional y la jornada, en la que brilló el sol, no pudo ser más lucida y equitativa: reparto de títulos poniendo fin al dominio de 2017 de Areosa y Val Miñor, que habían copado todas las categorías.

La final de fútbol 11 (infantil) abrió la jornada matinal y en el Municipal Pahiño Santa Mariña y Areosa firmaron tablas sin goles (0-0), necesitando de la tanda de penaltis para proclamar un ganador, el Areosa (3-4), que repite título. Ha sido esta la única categoría en la que el campeón de la edición anterior ha retenido el trofeo. En ella, además, se cumplió la tradición que arrancó en cuartos de final: todo aquel que avanzaba por penaltis, caía del mismo modo en la siguiente ronda. El Sárdoma tumbó al Victoria así y cayó en "semis" a manos del Santa de igual forma; y los de Cabral sufrieron la misma ley en la finalísima.

Después, las liguillas del Súper 6 situaron a Oporto y Victoria como primero y segundo del grupo 1 al vencer ambos al Dépor (2-0 y 2-1) y ganar los lusos al cuadro vigués (4-0). El Victoria demostró su fuerza y dio la cara. Que sus seguidores los recibieran con salva de aplausos tras concluir la mañana es síntoma claro de ello.

En el otro grupo, Celta y Lugo se llevaron el pase a costa del Pabellón, tras empatar celestes y ourensanos, ganar el conjunto lucense al de As Burgas (2-1) y golear los celestes al Lugo (3-0).

Por la tarde, las semifinales alevines no depararon sorpresas: el Celta apeó al Victoria (3-0) y el Oporto al Lugo (6-1). Después, las finales prebenjamín y benjamín al tiempo, con títulos para Santa Mariña (6-2 al Victoria ganando ambos periodos por 2-1 y 4-1) y Real Club Celta (6-0 al Victoria) imponiéndose también en ambos tiempos.

Por último, el Pahiño, abarrotado, se rindió al Oporto, que venció en la final al Celta por 3-0 (1-0 al descanso), con goles del fantástico Mora (2) y de Vítor para los de Tiago, que no dieron opciones a su rival. Aquel, además, cabeceó al palo un saque de esquina con 1-0 en el marcador. En la pelea por el tercer y cuarto puestos, el Lugo derrotó al Victoria por 4-3 (4-2 al descanso).

El Oporto, que ya disputó este trofeo un año atrás, sucede al Areosa como vencedor. El Celta ha llegado a la final siempre (2016 ante el Pabellón, 2017 frente al Areosa y ahora), pero las ha perdido (1-2, 0-1 y 0-3).

Con todo, el Celta, al vencer en categoría benjamín, suma ya cinco títulos en el Torneo de Nadal e iguala con el Coruxo, que no rasca un trofeo desde 2016.

La entrega de premios tuvo lugar en el Multiusos de Navia, con gradas abarrotadas y asistencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, y representantes de Hyupersa Vigo (Juan José Paz) y New Balance (Pablo Tojeiro), además de por Daniel Costas, presidente de Afavi.

Caballero felicitó a todos los participantes, unos 1.800, por igual. "Un niño me ha dicho que no habían ganado. Le he dicho que da igual que ganéis o perdáis, sois los mejores. Sentid que sois muy importantes y que nos encanta veros jugar", sostuvo, para recordar a afición, jugadores, técnicos, árbitros y voluntarios que "sois los mejores del mundo", y retar a continuación a "Roma, Londres, París o Nueva York" a que "vengan a ver a los mejores del mundo".