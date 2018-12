Un 'Pavo' de talla continental

El atleta pontevedrés Jorge Puig Malvar y la campeona de Europa del relevo mixto Solange Pereira se llevaron ayer el triunfo en la 57ª edición del Carrera Pedestre do Nadal, conocida coloquialmente como 'Carrera del Pavo', organizada por la Delegación en Vigo de la Federación Gallega de Atletismo y el control técnico del Comité Gallego de Jueces.

En una mañana soleada y de temperatura inusualmente agradable teniendo en cuenta la época del año, cerca de 400 atletas tomaron la salida de la categoría absoluta de la carrera; eso sí, con cierto retraso y tras la disputa de las carreras de las categorías inferiores de sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16, que superaron el centenar de corredores.

En la línea de salida se presentaban serios aspirantes al triunfo como el céltico Gonzalo Basconcelo, que venía de ganar la última Invasión Celeste en Balaídos, el vigués Gonzalo Porto o Vicente Suárez, ahora en las filas de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra. Puig llegaba en silencio, sabiendo que su estado físico le permitiría luchar por el podio, aunque sin figurar en las apuestas. El trazado también condicionó la prueba. Estaba resbaladizo y con curvas muy pronunciadas, lo que hizo irse al suelo a Carlos Porto. Los demás levantaron el pie en señal de alerta. Puig relata que intentó ayudar y eso hizo que sus rivales le sacaran algunos metros de ventaja. Sin embargo, había reservado fuerzas para culminar una remontada que lo llevó al primer cajón del podio, parando el crono en 15:24, por delante del atleta de La Bañeza Alejandro Martínez (15:28) y del vigués Vicente Suárez (15:32).

Finalmente, Gonzalo Basconcelo cruzó la meta en cuarto lugar (15:54), seguido por Carlos Porto (15:55) y por Álvaro Prieto (15:55).

En la categoría femenina, la presencia de Solange Pereira en la lista de inscritos hacían que todas las miradas se fijasen en ella. La canguesa llegaba tras conquistar en Tilburg la medalla de oro en la prueba de relevos mixtos del Europeo de cross. No defraudó. Cruzó la meta en el puesto undécimo de la general, fue la primera corredora femenina y paró el crono en 16:38. Un entrenamiento específico completado de forma satisfactoria para la canguesa, que indicaba que había decidido su presencia en la cita de Vigo "a última hora". Sandra Mosquera (ADAS) fue segunda, con 17:52, mientras que Uxía Pérez (Playas de Castellón) completó el podio con 18:05.

En las categorías de menores, Bisrat Mein Carballal y Gabriela Bouzada, ambos del Val Miñor, ganaron la categoría sub 10. En sub 12 los mejores fueron Simâo Simôes y Sofía Alonso (C.S.C.R.Beade). Tomas Simôes y Lorena Patiño (Pinarium) brillaron en sub 14 mientras que en sub 16 ganaron Nicolás Manuel Cons y Victoria Anna Cons (San Miguel de Marín).