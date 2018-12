Jorge Puig y Solange Pereira ganan el Gran Premio Pedestre de Nadal

Jorge Puig en categoría masclina y Solange Pereira en femenina se han proclamado hace pocos minutos ganadores del Gran Premio Pedestre de Nadal, que alcanzó este año su 57.º edición. La también conocida como 'Carrera del pavo', de 5 kilómetros de recorrido, contó con la organización de la Delegación en Vigo de la Federación Gallega de Atletismo y el control técnico del Comité Gallego de Jueces.

El podio ha sido completado, en el primer caso, por Alejandro Martínez -segundo- y Vicente Suárez -tercero-; en mujeres, Sandra Mosquera y Uxía Pérez han llegado, en este orden, después de Solange Pereira.

Cerca de medio millar de corredores - unos 200 de categorías menores- se han reunido este domingo en la Plaza de Compostela para dar la bienvenida a las fiestas navideñas de la forma más atlética. Entre ellos, han estado el céltico Gonzalo Basconcelo, que recientemente se ha proclamado ganador de la Invasión Celeste, y atletas destacados como el vigués Gonzalo Porto (Sociedad Gimnástica), Akka Essaadaoui o Elías Domínguez.

Si no has participado y te has quedado con ganas de recorrer las calles de Vigo haciendo deporte, toma nota: el día 31, a partir de las 17.00 horas, el mismo entorno -aunque con un recorrido de 4 kilómetros- albergará la San Silvestre, de carácter más popular, para cerrar el año también con las zapatillas de running puestas.