La pista cubierta de la discordia

Un día complicado para el atletismo gallego que a la cancelación del Trofeo do Nadal organizado por el Celta ha añadido los problemas que han surgido en relación al Trofeo Diputación de Ourense que se celebra este sábado en la pista cubierta de la Ciudad das Burgas.

Un buen número de atletas se han encontrado con la imposibilidad de participar en la competición por la especial restricción que han hecho los organizadores. Se aclara en las bases que los atletas de los clubes ourensanos "tendrán preferencia" a la hora de anotarse en el trofeo. Teniendo en cuenta que la pista ourensana es la única cubierta homologada que hay en Galicia existe un importante interés de buena parte de los atletas gallegos por competir allí. La búsqueda de marcas personales o de mínimas para los Campeonatos de España son un aliciente para ellos y no tienen demasiadas posibilidades a lo largo de estas semanas de conseguir esos registros. Sin embargo, algunos de ellos se han quedado sin poder competir porque los atletas ourensanos han copado las plazas pese a que, atendiendo únicamente a las marcas, no les correspondería esa posibilidad.

La situación ha generado una evidente malestar en clubes, entrenadores y atletas que entienden que esa pista cubierta es la de todos los gallegos (ha sido pagada con dinero de la Xunta) y que no debe existir un trato tan preferencial con los deportistas ourensanos. Tampoco están muy conformes con la utilización de la pista de Expo Ourense porque no se puede entrar en ella. Son muchos los deportistas de diferentes zonas de Galicia los que estarían interesados en acercarse para trabajar la pista cubierta, pero se encuentra con que en la única pista cubierta homologada que hay en Galicia no se puede entrenar. Un contratiempo más con el que se encuentra el atletismo gallego, huérfano de instalaciones y que cuando las tiene se encuentra con absurdas restricciones que limitan su uso.