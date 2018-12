Carmela Cardama: "Este año quiero ser más competitiva"

El pasado sábado llegó desde Oregón la viguesa Carmela Cardama para iniciar su periodo de aclimatación y tener "un poco de tiempo para descansar" antes de viajar a tierras holandesas para disputar el domingo el Europeo de cross en la categoría sub 23.

- Tras su regreso el pasado año a la selección, ¿esperaba repetir convocatoria?

- Después del año pasado, con el cambio de seleccionadores y tras demostrar que los resultados que obtenía en Estados Unidos se pueden tener en cuenta y que no solo corriendo en España puedes demostrar que estás en forma, creo que en el Europeo de Samorín demostré que los resultados que conseguí en Estados Unidos no me los regalan. Este año consiguiendo mejores resultados en las carreras de la temporada contaban conmigo si no me lesionaba y si estaba en forma. Aunque tenía que esperar a tener la confirmación oficial, estuve en contacto con los seleccionadores y sé que me tenían en cuenta y me tenían al tanto de que había un seguimiento de mi evolución.

- ¿Era importante saber que desde la Federación Española la estaban siguiendo?

- A veces pasas desapercibido estando fuera y el hecho de que los seleccionadores se pongan en contacto contigo y se preocupen hace más fácil que me comunique con ellos. Ahora hay mucha mejor comunicación.

- Entonces, ¿este Europeo era uno de los objetivos de la temporada para usted?

- Sí. Además, entreno con otras compañeras que compiten por otros países pero que tenían el mismo objetivo y siempre ayudaba saber que teníamos un objetivo común y nos apoyábamos unas a otras aunque la temporada allí ya ha acabado.

- ¿Y cómo llega a la cita?

- Me encuentro muy bien. Pensé que igual me iba a costar un poco estas semanas. Venimos de hacer el campeonato nacional allí y el entrenamiento está un poco planificado para esa fecha. El temor era haberme pasado un poco de forma, pero la verdad es que no y creo que estoy incluso mejor de lo que estaba hace dos semanas, así que me tomo esta prueba con ganas.

- ¿Y con qué objetivo va?

- El año pasado quedé 18º, pero llegaba mucho más cansada y hacía tiempo que no corría un Europeo, pero este año sí que me gustaría acercarme a las diez primeras y ser más competitiva en toda la carrera.

- ¿Qué opina del equipo que presenta España en este Europeo?

- Está genial que cojan a un equipo de seis porque creo que es una forma de fomentar que la gente que trabaja duro durante toda la temporada tenga su oportunidad. Además, es muy difícil llegar a un Europeo y saber competir, así que estas oportunidades sirven para ir cogiendo experiencia.

- Con usted son cuatro gallegos en esta selección.

- Tanto Solange Pereira, como Tariku Novales y Adrián Ben llevan muchos años demostrando que tienen muchísimo nivel.

- ¿Qué balance hace de este curso en Oregón?

- Al principio de la temporada tuvimos un cambio de entrenadora que no era un cambio esperado ni que yo quisiera porque estaba contenta con la que tenía, pero ahora, la verdad es que estoy contenta porque me alegro haber sido capaz de adaptarme a la nueva situación. Al principio fue difícil pero yo creo que fue para bien y que se ha visto reflejado en mi temporada. He crecido mucho y he aprendido un montón de cosas. El nivel de entrenamientos ha sido mucho más exigente y creo que se ha visto reflejado.

- ¿Con qué se queda del curso?

- Yo creo que lo mejor fue empezar a correr en el 10.000. No acabé del todo contenta con la marca, pero las sensaciones fueron buenas y me quedo con ganas de entrenar la temporada que viene.

- ¿Será su apuesta de la temporada que viene el 10.000?

- Creo que haré algún 5.000, quizá algún 1.500, pero la apuesta es el 10.000. Estaría muy bien también hacer una buena marca en 5.000 en la pista cubierta y estar en los Nacionales, pero si no consigo clasificarme tampoco sería malo porque el objetivo principal será el primer 10.000, que va a ser justo después de la pista cubierta, en marzo.

- Concrete objetivos.

- Me gustaría correr un buen 10.000, bajar bien de los 33 minutos y este verano, al no tener temporada de cross el año que viene, tener más tiempo para venir a España y hacer temporada aquí y competir en la Copa de Europa de 10.000 o igual en el 5.000 en el Nacional en verano y hacer un poco de presencia ya en la categoría sénior.

- ¿Piensa ya en el regreso a España?

- Es mi cuarta temporada. En otoño estaré en la Universidad pero no competiré. ¿Regresar? No lo sé, la verdad. Aún me queda un poco de tiempo allí y todavía no sé.