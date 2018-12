Un día "increíble" para Javier Gómez Noya

Javier Gómez Noya ha calificado como "un día increíble" el día de su boda con la neozelandesa Anneke Jenkins. La pareja contrajo matrimonio en Nueva Zelanda, en una ceremonia celebrada este domingo 2 de diciembre en la isla Wanaka.



Dado que se trataba de una boda a miles de kilómetros de distancia, el enlace contó con amigos y familiares, sobre todo, de la novia, pero ya se anuncia que habrá una segunda celebración en Galicia.



En sus redes sociales, el ferrolano quiso agradecer a todos "los que hicisteis el esfuerzo de venir a Wanaka para estar con nosotros", dijo. Al tiempo que añadió, "difícil describir tantas emociones"



También acompañó su mensaje con varias fotos del enlace.





What an incredible day with my beautiful wife... Hard to describe so many emotions. Huge thanks to all the friends and family who made the effort to travel to Wanaka to be with us. We love€ https://t.co/IArvuFhIy6