O Madrid o nada

"La CONMEBOL es la que tiene que tomar decisiones, no la FIFA, aunque estamos para ayudar y asistir en todo lo que podamos. La CONMEBOL analizó la situación y decidió que la única opción para este partido era que siguiera adelante y que se jugase en España, en un continente diferente. La FIFA ha apoyado esta decisión para no crear más tensiones y críticas. Ya ha sido suficiente", declaró Infantino en una rueda de prensa ofrecida en Buenos Aires.

El mandatario suizo deseó que el partido en el Santiago Bernabéu sea "una fiesta" y que se baje "un poquito la temperatura" después de que el duelo tuviese que ser suspendido antes del comienzo el sábado pasado por el ataque al autobús de Boca cerca del Monumental y por los incidentes dentro y en los aledaños del estadio. "Yo tenía muchas ganas de venir a Buenos Aires a ver este Superclásico, que cada hincha del mundo quiere ver una vez en su vida", señaló.

"Salí muy triste, pero tras unos días empiezas a pensar en el próximo partido. Espero que hagamos que sea de verdad una fiesta del fútbol sudamericano. Se jugará en Madrid, que es un poquito Sudamérica, quizás. Que sea algo que marque un antes y un después en el fútbol", continuó.

"Estaba aquí el sábado pasado para ver el partido que nunca se llegó a celebrar; fue un momento muy triste para todos. Es un partido, no es una batalla ni una lucha, es sólo un partido. Lo que ocurrió no tiene excusa, y tiene que ser condenado. Pero todos estamos involucrados, tenemos que sacar lecciones de esto y que sea un antes y un después para que no pase nunca más", añadió.

Mientras tanto, el Club Atlético River Plate ratificó "su rechazo al cambio de sede" del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, ante el Club Atlético Boca Juniors y previsto para disputarse el próximo 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid (España).

A partir de la presentación realizada durante el pasado viernes ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), River expresó en una nota de prensa "su rechazo al cambio de sede" de un duelo que debía haberse jugado el 24 de noviembre en el Monumental de Buenos Aires (Argentina), pero que fue aplazado a causa de varios altercados protagonizados por sus hinchas en las inmediaciones del estadio.

"El club entiende que la decisión desnaturaliza la competencia, perjudica a quienes adquirieron su ticket y afecta la igualdad de condiciones a partir de la pérdida de la condición de local", indicó el comunicado, para luego enumerar las razones a partir de las cuales River Plate sostiene tal postura. De todos modos, parece que su intención no tiene mucho futuro.