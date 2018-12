Duelo de apurados en el Bernabéu

El Real Madrid, que tiró por tierra en Ipurua su reacción con Santiago Solari, y el Valencia, que firma dos triunfos ligueros consecutivos con su portería a cero, protagonizan en el Santiago Bernabéu un duelo de necesitados entre dos equipos alejados de su objetivo.

Deberían estar luchando por el título, más aún en la Liga más igualada de los últimos tiempos, pero Real Madrid -sexto clasificado- y Valencia -undécimo- son víctimas de su irregularidad en el torneo doméstico. En un duelo histórico del fútbol español, de alta rivalidad deportiva, buscan dar un golpe en la mesa.

Lo comenzó a dar el Real Madrid con la quinta victoria en seis partidos con Solari al mando en Roma, conquistando el Olímpico el primer puesto de su grupo en el pase matemático a octavos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, la vuelta a las andadas con la peor imagen del curso frente al Eibar, obliga a confirmar en Liga la imagen europea, después de dejar escapar la oportunidad de reengancharse a la lucha por el título liguero con el empate entre Atlético de Madrid y Barcelona.

Los 19 goles en contra en trece jornadas son una losa a la que Solari debe encontrar soluciones con urgencia. Las lesiones mantendrán la misma línea defensiva con Carvajal, Varane, Sergio Ramos y Marcelo, con el deseo del técnico argentino que los tres que acaban de salir de lesión vayan ganando ritmo competitivo.

Con las bajas de Nacho y Casemiro, el partido de Marcos Llorente en Roma le perfila favorito para el puesto de mediocentro. De ahí en adelante, con la petición de Solari de "ser agresivos" en los últimos metros para derribar la solidez defensiva del Valencia, la atención se centra en la gestión que realizará del 'caso Isco'. Con Bale y Benzema con puesto fijo, la duda radica en la continuidad de Lucas Vázquez o una nueva oportunidad de inicio para Marco Asensio.

El técnico del Real Madrid, Santiago Solari, evitó pronunciarse sobre la situación que está viviendo Isco Alarcón en el equipo blanco y confirmó que el tema "no da más de sí" porque son "decisiones puntuales" y él siempre hace lo considera que es "mejor" para los jugadores. "Es un tema que no da mas de sí, son decisiones puntuales. Yo no puedo estar pendiente de vuestras especulaciones", dijo.