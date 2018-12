El Acanor Novás se aferra a su pista

El Acanor Novás se agarra a su pista, donde ha conseguido las tres victorias que lleva en la categoría, para buscar un nuevo triunfo. Esta tarde recibe al MMT Seguros Zamora, equipo que perdió la categoría hace unos meses tras jugar en Asobal y que tiene a jugadores importantes.

En O Rosal se toman con tranquilidad la situación después de tres derrotas consecutivas y esperan revertir la situación. "No son números preocupantes los que llevamos hasta ahora porque además nos han servido para aprender. A estas alturas la clasificación no es importante, pero si debemos ponerle remedio para no cometer los mismos errores y evitar que se escapen más puntos", apuntaba el capitán Manuel Martíenz.

Desde la directiva también transmiten tranquilidad. No hay ningún tipo de duda de que el equipo está trabajando duro y sobre todo, tiene muchas ganas de cambiar la inercia negativa de las últimas semanas, con derrotas en Aranda y Bordils, además de la dolorosa sufrida en casa ante el ARS Palma hace dos semanas. "Sabíamos desde el principio de la dificultad de la liga, que es una categoría mucho más exigente en todos los niveles. A pesar de ello estamos compitiendo bien, pero hay tramos de los partidos en los que pegamos un bajón tanto en el lanzamiento como errores defensivo", continúa Martínez.

Sobre el conjunto zamorano, insiste en que "es un gran equipo, que acaba de bajar de ASOBAL y tiene gente con mucha experiencia. Destacaría a Octavio, un central muy desequilibrante, que lee genial el juego" Aunque apela al factor cancha "ya que aqui nos multiplicamos arropados por nuestra gente. Será un partido bonito".

Con el fin de que ningún niño se quede sin ningún regalo, los dirigentes rosaleiros hacen una llamada a su afición, invitándolos a colaborar con juguetes, ropa o alimentos para las familias más necesitadas del Baixo Miño. Representantes de Conrazones estarán desde las 18 horas con un puesto habilitado para ello en el pabellón.