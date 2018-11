Portera por accidente

"Ha sido muy valiente", dice el entrenador del Atlántida de Matamá, Edu González, sobre el ofrecimiento de su central Ana Fontán, Ani, de defender la portería de su equipo mientras no se recuperan las guardametas Ana Durán (Anny) y Judith. "Vamos a tener que poner ajos en las porterías porque lo que nos está pasando no es normal", se lamenta el entrenador. Ani es una "solución de urgencia" que ya dura diez jornadas.

La temporada ya arrancó con las dos porteras lesionadas. Anny arrastraba una lesión en la mano de la temporada pasada. "Cuando llegué me dijeron que ninguna de las dos porteras seguiría. Al final conseguimos que Anny renovara, pero tenía que seguir con su proceso de recuperación porque por su trabajo no puede exponerse a una lesión más grave", dice el técnico. La otra portera se fue al Mos, de categoría inferior.

Llegó Judith, procedente del Independiente, pero fue una de las cerca de 400 víctimas del accidente de O Marisquiño. "Se lesionó los dos tobillos (dos esguinces grado tres) y sufrió una fractura de mandíbula de la que aún se está tratando", apunta. Para colmo, cuando parecía que ya estaba lista para regresar, se lesionó en un mano durante un entrenamiento.

Ante este panorama, Ana Fontán dio un paso al frente y se ofreció para aliviar la situación. "Ya había quedado alguna vez en la portería en mi etapa en el fútbol sala", dice la jugadora. "El año pasado ya habíamos tenido algún problema en la portería, en tres partidos si no me equivoco; en aquel momento ya le dije a David Ferreiro (que era el entrenador entonces) que si no encontraba a nadie para esos partidos no tendría problema de ponerme en la portería", añade. Una situación que se ha repetido esta campaña. Así que también se dirigió a Edu González para ofrecerse como alternativa. "Viendo que empezaba la liga y que no había solución, le dije a Edu que si no encontraba a nadie podía contar comnigo", dice con naturalidad.

El Matamá no tiene recursos para fichar. Edu González sigue buscando una portera, pero no está resultando fácil. "Hablamos con varias de la zona, sin éxito", dice. Muchas no quieren disputar una categoría nacional que las obligue a hipotecar el fin de semana. "Empezamos a buscar en la provincia o en Galicia, pero somos un equipo modesto y traer a alguien de fuera implica tener que encontrarle un trabajo". Tarea complicada. La rama de la hostelería, que podría ofrecer alguna posibilidad, es incompatible con la competición el fin de semana.

Edu González ha recibido incluso llamadas de varios representantes de porteras de fuera (Valencia, Alicante, Murcia...). El problema es el mismo. Su situación laboral. "Estoy moviendo currículums, pero de momento no ha habido suerte". Para colmo, las porteras del filial no pueden jugar con el primer equipo porque solo tienen 13 años y tienen que tener 15 cumplidos para debutar en Segunda.

Ana Fontán cuenta las jornadas para volver a su posición. "Estoy deseando que vuelvan", se sincera. "Estoy muy bien trabajando con el entrenador de porteras, pero prefiero mil veces jugar en mi posición", reconoce. "En los partidos es una responsabilidad bastante diferente", añade. Pese a no ser una portera específica, su balance hasta ahora no es malo, ya que ha encajado 14 goles en 10 partidos.

"Está respondiendo muy bien", subraya el entrenador. "Tiene un mérito impresionante lo que está haciendo, por haberse ofrecido y por entrenar con los porteros a diario". Todos en el equipo cruzan los dedos para que Anita (que "tiene un hombro mal y un problema en la rodilla") no se lesione, porque en esa solución el equipo se quedaría sin más alternativas. "Hay que hacerle un monumento por lo que está haciendo por el equipo". Anny ya entró en la última convocatoria y se presume que su regreso no está lejos. Mientras, el Matamá se pone en manos de su central.