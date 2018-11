Joaquín Ruiz (Quino): "Representar al Famu y a la Federación Gallega es un honor"

- El anuncio de su presencia en Vigo junto a Nikoloz Sherazadishvili en la Fiesta del Judo ha causado una gran expectación.

- Vamos muy a menudo, pero ese es un día especial y tenemos que estar ahí acompañando a la gran familia del judo gallego, que está representada por Mario Muzas, que es un poco el artífice de todo esto.

- ¿Y también el 'culpable' de que ahora compitan con ficha por la Federación Gallega?

- Somos amigos desde hace muchísimos años. Siempre nos ha unido una gran amistad y ése ha sido el principal motivo de que hayamos decidido irnos allí porque en Galicia el trato siempre ha sido fantástico. Estar en Galicia es como estar en casa y representar a la Federación Gallega y al Famu es un honor. Estamos encantados.

- Además, comparten la misma filosofía de trabajo.

- En Galicia este deporte está destacando una barbaridad en comparación con otras autonomías. Es un ejemplo de trabajo, no solo con los niños, sino con los mayores también. El trabajo de Mario Muzas, de su federación, es un ejemplo para todo el judo nacional porque voy muy a menudo ahí y veo cómo todos arriman el hombro, cómo todos van remando en la misma dirección. Todos son amigos, es un ambiente con el que yo he soñado siempre y el que yo tengo en mi club, y por eso es por lo que he decidido irme ahí porque creo que ahí estoy en las mejores manos y la Gallega es la mejor federación en la que puedo estar.

- Galicia ha sentido también como propio ese oro que Nikoloz ha conquistado en Bakú.

- Nikoloz estaba representando a España, pero también a Galicia, porque su federación es la gallega y claro que representa a Galicia. Ha sido una locura, es el primer español que consigue ser campeón del mundo de judo y es de nuestro club. El Brunete está hermanado con el Famu de Vigo y estamos juntos. Cualquier logro tanto en un club como en el otro es un logro de los dos.

- Pasado ya el tiempo, ese hito histórico conseguido por Niko, ¿cómo lo valora?

- Seguimos con los pies en la tierra. Sabemos que lo que ha logrado Niko ha sido una hazaña, pero nuestro pensamiento está en los Juegos Olímpicos. Estamos trabajando muy duro para conseguir lo que todo deportista yo creo que sueña que es un oro o una medalla en unos Juegos. Yo en este caso apuesto por el oro por la calidad de Niko y por cómo le veo trabajar cada día. Ahora nuestro pensamiento está en Tokio, que además es la cuna del judo, por lo que todavía tendría más mérito ganar allí.

- Entrena a Niko desde que tenía 13 años. ¿Alguna vez soñó con que se convertiría en el primer judoka español en convertirse en campeón mundial?

- Al principio, cuando Niko entró por la puerta del club, lo primero que me transmitió fue empatía. Es un chaval con una sonrisa permanente. Es una de esas personas que das gracias de conocer porque lo único que ha hecho ha sido aportar felicidad. Y dentro de lo mal que él lo ha pasado, porque su vida ha sido algo dramática (su padre ha fallecido recientemente), dentro de la tristeza que te puede ocasionar esto, él es siempre el que nos anima a los demás. Cuando llegó, efectivamente tenía grandes condiciones, aunque era muy jovencito y estaba empezando, pero además vi algo en él que ha hecho que no nos separemos nunca. A mí me devolvió otra vez la pasión y la ilusión por entrenar. Yo veía tanto en él como en Fran Garrigós esa ilusión por ganar, cómo se dejaban todo en cada entrenamiento y yo tenía que estar a la altura y más. Enseguida conectamos. Llevamos nueve años juntos y han sido años de éxitos y formación como judoka, porque como persona ya la tenía de sobra. Como deportista ha sido un escándalo cómo ha evolucionado y luego es un ejemplo en el que todos se fijan. Muchos de sus compañeros podrán decir que si él ha podido, ellos también podrán porque con esfuerzo, sacrificio y voluntad se consiguen muchas cosas.

- ¿Cómo asume él eso de convertirse en el referente de tantos compañeros?

- Es una persona muy vergonzosa. Es campeón del mundo y cuando viene al club es el más humilde. Ayuda a todo el mundo, colabora con todo, está pendiente de todo. Es de esas personas que son increíbles y podría estar horas relatando lo maravilloso que es. Nosotros le llamamos 'nuestro ángel' y con eso te lo digo todo. El domingo enseguida conectará con los niños porque es un ser humano maravilloso. Es un chico con los pies en la tierra.

- ¿Cuál es el mayor reto de su labor como entrenador?

- Lo que más me importa es su formación como persona. La relación que yo tengo con ellos es de un cariño que no te puedes ni imaginar. Ellos confían en mí plenamente y yo en ellos y saben que yo hago cualquier cosa por ellos, lo que sea. Lo tienen clarísimo. Yo soy consciente de que ellos se dejan la piel, que es lo que yo quiero, y ellos están conmigo porque quieren ser campeones y tengo que tener una relación honesta y transparente con ellos.

- El judo es ya una forma de vida para usted y para ellos...

- Yo en su día lo dejé todo por el judo. Trabajaba en un banco, en el Banco de Crédito Agrícola, que era del Estado. Un día tomé la decisión de que eso no era lo mío. Era un trabajo fijo y tenía mi vida asegurada, pero decidí que tenía que trabajar por y para este deporte y que lo que yo quería era ser profesor de judo y tener un gimnasio y dedicarme a mis alumnos. La verdad es que me ha ido muy bien y estoy superorgulloso de mi trabajo y de mi gente. Además, orgulloso de conocer gente como Mario Muzas. Adoro a esa gente y su forma de trabajo que, además, es la mía.

- Próximamente tendrán una cita importante en China.

- El World Master Guangzhou, que después del Mundial es la competición que más puntúa. Es una competición a la que van solo los 16 mejores del mundo. El año pasado fuimos con Fran y Niko. Fran fue segundo, cayó ante un japonés, y Niko quedó tercero, ganando a un serbio que era número uno del mundo en aquel momento y que ahora es número dos porque ahora lo es Niko. Los dos sacaron medalla y eso fue ya una locura porque los rusos, por ejemplo, tienen presupuestos ilimitados. El entrenador ruso decía que era increíble lo que habíamos logrado porque fuimos allí con dos deportistas y logramos dos medallas y él, con 20 judokas, logró una. A mí me llena de orgullo y me motiva para seguir trabajando en la misma línea de humildad y de trabajo, porque es con trabajo con lo que se consiguen las cosas.

- ¿Además de Fran y Niko, confía en clasificar a más judokas para los Juegos?

- Tengo mucha ilusión de que se clasifique alguno más. Sara Rodríguez y Laura Martínez tienen muchas posibilidades. Son judokas muy jóvenes, pero son grandísimas deportistas. Luego está también Javier Peña, que ha quedado tercero en los Juegos Olímpicos de la Juventud y ha sido subcampeón de Europa en cadete, pero es muy joven y habrá que esperar un poco aún.

- Sara tendrá una dura competencia con María Bernabéu.

- Están en el mismo peso y solo puede ir una. Pero hay muy buena amistad con su entrenador y tenemos una gran relación con ellos. Creo que tanto Carlos Montero como yo nos conformaríamos con que fuese una de las dos. Él querrá que vaya la suya y yo, que vaya la mía, pero si al final no va la mía y lo consigue la suya yo voy a estar igual de contento, y al revés.