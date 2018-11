Villa deja el New York City "para buscar nuevos retos"

David Villa ha marcado 80 goles con el New York City.

El delantero español David Villa echará el cierre a su etapa en el New York City, de la 'Major League Soccer' (MLS), el próximo 31 de diciembre, cuando vence su contrato.



Villa, que ha permanecido cuatro años en el conjunto neoyorquino, del que ha ejercido como capitán, desvelará en los próximos días su futuro profesional.



El delantero asturiano, que termina su trayectoria en la MLS con un registro de 80 goles en 124 partidos, ha querido agradecer a la entidad y a sus aficionados el trato recibido durante su estancia en el fútbol profesional norteamericano.





Un extraordinario embajador

, muchas gracias a todos. Primero, al City Football Group por darme la oportunidad de venir aquí. Después, a NYCFC y a la MLS por acogerme. Además quiero agradecer a todos los que trabajan en este club por haberme ayudado enormemente en mi día a día aquí", dijo Villa en la página web del club."Gracias a todos los empleados en las oficinas, a los profesionales que trabajan con el equipo, al cuerpo técnico y a todo el 'staff'. Gracias a mis compañeros, sin ellos hubiera sido imposible tener éxito. También", indicó el delantero español, que tuvo un recuerdo para los aficionados."Recuerdo el primer día que posé con la camiseta del equipo delante de nuestros seguidores., pero no tengo ninguna duda de que el club lo conseguirá en los años venideros", aventuró David Villa."Mi experiencia aquí ha sido increíble. Me ha dado todo como jugador, como persona y también como padre de familia.. Mi corazón está aquí y seré un aficionado de NYCFC para siempre", expresó el internacional español.David Villa, máximo goleador de la historia de la selección española, con la que, fue presentado como el primer fichaje de la historia de New York City FC el 2 de junio de 2014, procedente del Atlético de Madrid.En esta última temporada con el NYCFC,, aunque ha podido mantener su condición de máximo goleador del equipo con 15 tantos en 23 partidos.El director deportivo de NYCFC, Claudio Reyna, destacó que David Villa "ha sido un extraordinario embajador y capitán de este club desde el momento en que llegó"."Su profesionalismo y su liderazgo nos han ayudado enormemente en todos los retos a los que hemos hecho frente como nuevo equipo en esta liga.y ha sido un auténtico líder para este club", añadió."Estoy convencido de que David será recordado como uno de los mejores jugadores en la historia de la MLS.y todos aquí en NYCFC le deseamos lo mejor en el resto de su carrera profesional. Siempre será una parte de NYCFC allí donde esté", agregó el dirigente del club neoyorquino.