Ángeles de la guarda en el circuito

La cita de la Copa Galicia disputada en Ponteareas se vivió un momento de angustia y preocupación. El ciclista de Betanzos, de categoría máster 50, sufría una aparatosa caída y tenía que ser trasladado al hospital de inmediato, tal y como anunciaba su equipo el Norinver Cycling Team - NCT.

Tras varios días ingresado en la UCI del Álvaro Cunqueiro, el ciclista afronta su recuperación con ánimos gracias al apoyo de todos el ciclismo gallego y de su presidente, Juan Carlos Muñiz, quien precisamente, renovará en el cargo cuatro años más tras confirmarse como el único candidato a la reelección al frente del ente federativo.

De la Fuente ingresó con un cuadro preocupante. "Traumatismo craneoencefálico, cuatro costillas rotas, un neumotórax y una vértebra dorsal dañada que hay que operar en los próximos días. Está fuera de peligro, evoluciona favorablemente en la UCI y seguirá en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por tiempo indefinido", anunciaba su hermano en las redes sociales.

El equipo también quiso agradecer públicamente "de forma especial" la labor de Muñiz en la atención recibida por el ciclista. El presidente se encontraba en la línea de salida, preparado para participar como uno más del pelotón, en la carrera. "Los máster 50 salen unos minutos antes, por lo que no vi la caída", relata el dirigente, que además es técnico de transporte sanitario del 061 en Portonovo. "Se paró la carrera y también llamé al vicepresidente de la federación José Manuel Flores, que, además, es médico. Muñiz subraya que, además de su intervención, también trabajaron en la asistencia a De la Fuente la ambulancia allí desplazada para el evento, así como la organización y voluntarios.

"Al principio el susto fue grande. Nos temíamos que hubiera lesión medular, porque cayó de cabeza", indica. Enseguida aplicaron el protocolo de politraumatismo y procedieron a su inmovilización. Llegaron incluso a llamar al helicóptero por un posible traslado al Juan Canalejo de A Coruña pero al comprobar que tenía sensibilidad se descartó dicha opción.

Muñiz acompañó a De la Fuente hasta el Cunqueiro. "No recuerda mucho", dice. "Ni de la caída ni de que estuve allí con él". Poco a podo le han ido retirando la sedación y está pendiente de una operación que en un primer momento se ha pospuesto a causa de una bacteria. El dirigente, que desea una pronta recuperación de De la Fuente, sigue pendiente de su evolución y de un posible traslado a un centro hospitalario de A Coruña, más cercano a su casa. "Está mucho mejor y le han dicho que no necesitará ni rehabilitación", apunta. Para animarlo, Muñiz propuso que los líderes de la Copa Galicia le firmaran un maillot en la última cita del calendario, disputada en Carral, y que se encargó de hacerle llegar. "Noveno día en la UCI y me han salido unas lágrimas. El ciclismo en Galicia es muy grande. El maillot dedicado por todos los líderes de la Copa Galicia me ha emocionado hasta el infinito. Sois inmensos compañeros", indica De la Fuente en sus redes sociales.

Muñiz también visitó recientemente a Marco Nube, del Maceda, que se lesionó en una carrera en el País Vasco y que sufrió una fractura de clavícula. La labor de Muñiz va más allá de los despachos.