Aduriz lidera una goleada balsámica del Athletic

Aritz Aduriz salió de nuevo al rescate del Athletic Club y lideró este miércoles la goleada que el conjunto bilbaíno endosó al Huesca en San Mamés en la ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un triunfo por 4-0 con efectos balsámicos para el técnico argentino Eduardo Berizzo y su equipo.

Aduriz marcó el primero y tercero de los goles en este enfrentamiento entre dos de los equipos en posiciones de descenso de Primera División aplazado en su día por un concierto en La Catedral con motivo de los premios MTV.

El segundo tanto fue en propia puerta de Pablo Insua en una jugada desgraciada del portero y central visitantes y el cuarto de Beñat Etxebarria, con un certero disparo a balón parado.

Con este triunfo, además de dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria copera, el Athletic rompe la mala racha de doce partidos oficiales sin ganar con la que Berizzo batió los peores récords de la historia bilbaína en ese aspecto.

Al Huesca, colista de Primera, esa idéntica racha, que los dos equipos iniciaron con su empate a dos en este mismo escenario en la segunda jornada liguera, se le amplía a ya trece encuentros sin conocer la victoria.

Salió el Athletic decidido a dar una alegría a su afición y darse a sí mismo buenas noticias que le hiciesen salir de la depresión en la que se encuentran en Liga.

Y se las dio rápido, en el minuto 10, con un cabezazo de Aduriz, que ya había avisado en una jugada similar en el minuto 4. El ariete internacional remató en el primer palo y adelantándose a la defensa un centro desde la derecha a balón parado de Beñat.

Intentó reaccionar el Huesca con un golpe franco directo que se le fue un poco alto y desviado. Y un poco más tarde con un disparo desde la frontal de Chimy Ávila, tras una peligrosa pérdida de De Marcos en la salida del balón, que se estrelló en el palo.

No empató el Huesca tras el 1-0, un tramo en el que igualó los cuatro córneres del Athletic en el arranque del choque, y el Athletic empezó a percutir sin descanso por la banda derecha, donde Brezancic no podía con Williams, hoy extremo derecho.

En una colada de la 'pantera' bilbaína llegó el segundo tanto. El veloz delantero centró sobre el área pequeña, Werner rechazó hacia adelante y el balón tropezó en Insúa para acabar entrando en la portería.

Jugada de mala fortuna altoaragonesa a la que se añadió la lesión de Rubén Semedo, al que tardó en sustituir Francisco. De Marcos aprovechó la superioridad numérica local para tomar el relevo de Williams, profundizar por la banda derecha y dejarle un caramelo a Aduriz de los que el donostiarra no desaprovecha. Su remate, otra vez de cabeza, perfecto y ajustado al palo.

Un fuerte disparo de Chimy Ávila tras otra pérdida en la salida de balón de los locales, un poco desviado, y un disparo de Williams de desde el vértice dieron paso al descanso con el partido, y podía aventurarse que eliminatoria, prácticamente decididos.

La segunda parte comenzó a mil por hora, con dos llegadas peligrosas rojiblancas, en las que las que ni Nolaskoain ni Williams llegaron a conectar balones que eran de gol, y dos paradones de Unai Simón para impedir el primer tanto franjirrojos.

En el primero se impuso a Chimy Ávila en un mano a mano claro a favor del delantero y después detuvo un espectacular trallazo de Gürler.

Toda esa pirotecnia precedió al cuarto gol, que embocó Beñat a balón parado desde la frontal alojando el balón junto al primer palo de la meta de Werner.

Guruzeta pudo marcar el 5-0, solo ante un Werner que se adelantó en el centro de De Marcos y Simón enlazó su tercera gran intervención a fuerte disparo de Sastre.

De ahí al final, en la última media hora, ambos equipos porfiaron por un nuevo gol que Capa rozó en la última jugada, pero que ni llegó ni hubiese variado demasiado una eliminatoria claramente decantada a favor de un Athletic que encontró un bálsamo en la Copa, su competición fetiche.



Ficha técnica:



4 - Athletic: Unai Simón; De Marcos, Nolaskoain, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche; San José, Beñat (Dani García, m.64), Muniain; Guruzeta (Capa, m.78), Williams y Aduriz (Ganea, m.73).

0 - Huesca: Werner; Akapo, Insúa, Semedo (Pulido, m.33), Brezancic (Miramón, m.46); Aguilera, Sastre; Gürler (Camacho, m.80), Rivera, Chimy Ávila; y Longo.

Goles: 1-0, m.10: Aduriz. 2-0, m.27: Insúa, en propia puerta. 3-0, m.32: Aduriz. 4-0, m.55: Beñat.

Árbitro: González González (Castilla-León). Mostró tarjeta amarilla a los locales, y a los visitantes Chimy Ávila (m.9), Sastre (m.21), Brezancic (m.41), San José (m.59).

Incidencias: Partido de ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en San Mamés ante 25.360 espectadores, según datos oficiales.