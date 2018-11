Deshecho en Taiwán

El grueso de la expedición gallega al Campeonato del Mundo de Técnica y Freestyle de Taekwondo, disputado en Taiwán, llega a Peinador. Samuel Meilán y Nerea Alamancos exhiben sus medallas de plata -en pareja y él, además, individual-. Al fondo, sus compañeros recogen sus maletas. La sonrisa cansada es lo propio de la aventura. Pero también el camuflaje de sus sinsabores: gastos, problemas de intendencia, sorpresas reglamentarias, lesiones mal gestionadas... El Mundial, su ilusión, ha sido también su amargura.

El taekwondo tiene entre sus modalidades el poomsae: despliegues técnicos sin combate. Galicia sobresale en las coreografías del estilo libre. Los 23 integrantes de la selección nacional son gallegos. Por eso desde la Federación Gallega piden que se acredite a un técnico y en Madrid se lo niegan. A la Española, según sostienen desde Galicia, no parece interesarle demasiado esta disciplina. Es el contexto que hilvana los hechos.

Son cincuenta los taekwondistas que acuden en total a ese Mundial de Técnica y Freestyle que se celebra en Taipei, la capital taiwanesa. La Federación Española prioriza las categorías individuales y beca a ocho de ellos -cuatro son gallegos-, a los que costea el viaje. Los demás deben buscarse sostén financiero. La Federación Gallega aporta 600 euros a cada uno de los 19 gallegos que no disponen de beca, con una inversión en general que cifran entre 12.000 y 13.000 euros-. El resto procede de las ayudas de sus clubes (Tai, Yidam, Hebe, Mace) y de sus propios bolsillos. El precio de vuelo, alojamiento y manutención durante una semana supera ampliamente los 2.000 euros.

En las competiciones internacionales, la organización obliga a residir en los hoteles con los que se han alcanzado acuerdos. Eso no implica necesariamente su abaratamiento. Miembros gallegos de la selección comprobarán que en su hotel taiwanés se les cobran 1.200 euros por siete días, cuando existen ofertas para clientes convencionales de 600 euros. Ya que Mundial, es la Federación Internacional la que ha elaborado la lista de hoteles obligados, alrededor de una veintena, de entre tres y cinco estrellas. Pero es la Española la que escoge aquel en el que se hospedarán todos sus internacionales: el más caro, de cinco estrellas. Los taekwondistas comprueban enseguida su nivel. Han llegado a Taipei de noche. La cena les costará 50 euros por cabeza.

El hotel se encuentra en las afueras, a una hora de camino del pabellón donde se disputa el Mundial. En la tarifa se incluyen los traslados diarios en autobús. El jefe de equipo decide la hora de regreso. El autobús partirá cada día hacia el hotel hacia las siete o las ocho de la tarde. Una hora lógica para los taekwondistas que compiten al día siguiente. Pero demasiado temprana para los que se clasifican para fases finales o los que deben participar en ceremonias. Cuando Samuel Meilán y Nerea Alamancos suban al podio a recoger su medalla de plata, solo tres componentes de la selección estarán aplaudiéndolos desde las gradas.

Los taekwodistas que no llegan a tiempo al autobús deben recurrir al taxi o al metro. E igual para la cena. Varios acaban frecuentando a restaurantes de comida rápida cercanos al pabellón, lo único que encuentran abierto, pero al menos asequibles en la comparación con el hotel. Semanas de dieta quedan comprometidas.

Son molestias a las que aclimatarse. Peor es que el miércoles les informen de que los jueces van a penalizar los apoyos en las coreografías grupales, que se disputan el sábado. Cada uno restará 0,3 puntos de la nota final. El quinteto gallego tiene un apoyo en su ejercicio. Pero Aitor Priego y Eirim Vaamonde han incluido media docena. Imposible suprimirlos de ese número de un minuto que han estado ensayando desde hace un año. "Seguiremos adelante, aunque sabemos que vamos a perder", revelan con coraje.

Priego y Vaamonde se disponen a competir. Un ejecutivo de la Federación Española invita a los espectadores españoles -otros taekwondistas, familiares- a que se levanten y aplaudan como forma de protesta por ese sorpresivo cambio de normas. Breogán Vaamonde, padre de Eirim, graba el ejercicio de la pareja. El responsable de la selección brasileña, entusiasmado con lo que presencia, le pide la grabación. Al comentar el problema de los apoyos, este brasileño le asegura: "Nosotros lo sabemos desde hace dos años".

Hasta ahora el relato de Vaamonde y de las fuentes federativas gallegas ha coincidido. En este punto difiere o se bifurca. Desde la Federación Gallega no se duda de que la conversación se produjese en dichos términos. Pero la directora técnica de la Gallega asistió al curso de actualización de 2018, en el que se dijo que no habría modificación: los apoyos no penalizarían ni bonificarían, teniéndose solo en cuenta en el apartado de expresión de la energía. Fue en el Mundial de Perú de 2016 donde una pareja china impactó con el primer apoyo. Se abría un interesante campo de desarrollo, pero también un debate, que es a lo que suponen que alude el responsable brasileño. Se insiste en que el cambio en el artículo acaba de hacerse oficial.

Priego y Vaamonde concluyen. Han quedado eliminados en la fase previa. Sin las penalizaciones, habrían logrado la segundo mejor nota. Priego cojea. Se ha dañado la rodilla al comienzo del ejercicio pero ha apretado los dientes. El fisio de la selección lo examina. Pronostica una eloganción. Al día siguiente la articulación está muy inflamada y el diagnóstico empeora: posible rotura de ligamento cruzado con afectación de menisco. No lo llevan al médico. Si quiere muletas, debe comprárselas él. No será hasta que vuelva que el entrenador del Yidam le extienda un parte de accidente para que acuda a la Clínica El Castro. Se ha cruzado medio planeta en avión, con la rodilla destrozada. En las próximas horas conocerá el resultado de la resonancia.