Iván Roade: "En la primera vuelta me equivoqué y seguí recto"

Iván Roade ganó el juego táctico que le propuso a Nuno Costa. "Sé que cuando está bien Nuno tira. Me parecía raro que fuera todo el rato a mi rueda y no me intentaba pasar, pero como sé su táctica pensé que no iba tan bien como yo esperaba", resume. "En el barro le apreté un poquito para ver si se quedaba. Ya venía dando cambios de ritmo todo el rato y veía que le costaba un poquito. En la tercera vuelta lo solté y fui aguantando y estoy contento por la victoria y por este segundo triunfo con el nuevo equipo", indica el de Nigrán.

Su estado físico actual le permitió resistir el reto del barro del circuito de Molinos. "Estoy trabajando mucho las series y me están dando mucha fuerza y también hago trabajo en el gimnasio. Espero seguir así. Mi objetivo es el campeonato gallego de cross y poder ir al Nacional", insiste.

Roade corría por vez primera el Belarmino Alonso. "No conocía ni el circuito y en la primera vuelta me equivoqué y seguí recto y tuve que dar vuelta. Es muy bonito y es un cross de verdad porque tiene mucha lama y es donde de verdad puedes ver tu nivel", sostiene. "Sabía que si la carrera la hacía muy dura les iba a costar mucho a todos y así fue. Estoy contento de poder celebrar este triunfo con mi familia y con Óscar (Fernández), mi entrenador, que está haciendo un trabajo excepcional y quiero agradecérselo", apunta.

El atleta, ahora en las filas del ADAS, no se "esperaba estar en esta forma a estas alturas", pero ya anuncia "un parón" en el mes de diciembre. "Cuando estás en forma es bueno parar para que el cuerpo regenere, para estar al cien por cien para la Vig Bay. Es bueno calmarse y pensar con la cabeza y dejar que el cuerpo recupere, que también lo agradece", dice el corredor que busca patrocinios para cumplir sus retos de esta temporada.