Michel Alonso: "Llevamos tres semanas mereciendo más"

El entrenador del Rápido reconocía en sala de prensa que "fue un partido complicado ante un equipo muy hecho a estas circunstancias, que sabían a donde venían, ya que tienen un campo muy parecido al nuestro. Fue un partido incómodo, la verdad, y difícil de jugar. Llevamos tres semanas seguidas empatando y creo que mereciendo más, como este partido, en el que debimos haber conseguido los tres puntos. No ha podido ser, y a seguir".

Sobre lo que supuso la expulsión de Armando, el técnico apuntó que "es definitiva. Creo que nuestro jugador no estuvo listo. Es cierto, pero no sé por qué no le saca también tarjeta al rival. Con este árbitro el día del partido ante el Celta B no expulsó a dos jugadores y creo que no nos ayudó mucho".

"Tras la consecución del gol teníamos el partido en el mejor momento, pero al quedarnos en inferioridad tuvimos esos minutos en donde supimos controlarlos, pero el tanto del empate llegó en una jugada aislada. No fue que nos estuvieran avasallando ni mucho menos, pero es algo que puede suceder y, lo peor, es que, a pesar de que lo intentamos, al tener un jugador menos nos dejó prácticamente sin capacidad de reacción. Vamos cumpliendo objetivos, pequeños, y tenemos muy claro y somos conscientes de que salir de ahí nos va a costar y sabemos en donde estamos".