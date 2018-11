"Es un detalle de grandes campeones"

"Ha sido bonito, un detalle que les agradezco, sobre todo porque no lo sabía, estaba aún en las curvas cuando de repente me di cuenta de que se ponían uno a izquierda y otro a derecha; y es algo bonito, un detalle de grandes campeones", indicó Alonso sobre Hamilton y Vettel, que lo escoltaron y derraparon con él.

Acerca de la "Triple Corona" que buscará el año próximo, que pasa por ganar las 500 Millas de Indianápolis, Alonso indicó que "sí, es uno de los objetivos, el que tenemos para el año que viene. Tengo otros retos fuera de la Fórmula 1 y para ser el mejor piloto del mundo o el más completo, necesito ganar todas las disciplinas posibles", opinó.

"Hoy (por ayer) tenía ganas de disfrutar de cada minuto, pero ha sido el día con más actividad que recuerdo en toda mi vida, no he tenido un minuto libre, no he podido ni hablar un momento por teléfono", apostilló Alonso.

"Cada vez que me siento para hablar por teléfono llaman otra vez a la puerta otra nueva persona. Se lo dije al equipo, que tenía ganas de estar solo en el coche dando vueltas una hora y media", dijo el español.

"Estoy muy agradecido por eso y algo sonrojado de todo lo que ha pasado el fin de semana y del cariño recibido. Al público sólo puedo decirle que muchas gracias, de todo corazón", concluyó Alonso en su adiós a la F1.