Clo inclina la balanza hacia Matamá

El Atlántida de Matamá se llevó la victoria en el derbi vigués ante un Valladares que, pese a plantar cara a su rival durante todo el partido, no pudo inquietar en exceso en ataque.

Las locales parecían favoritas por su posición en la tabla, frente a un Valladares recién ascendido, pero que está ofreciendo muy buena imagen y que va creciendo partido a partido. De este modo, se esperaba un choque intenso y no decepcionó.

El encuentro comenzó con dominio del balón del Matamá, mientras que el Valladares estaba replegado en su campo, acumulando mucha gente en el centro del campo, pero con dificultades para recuperar y progresar a campo rival.

El Matamá intentaba jugar por fuera, quizás en exceso, con Sara Debén y Muñi incorporándose por banda. Muñi sacaba uno y otro centros laterales pero estos no encontraban rematadora. Hasta que en el minuto 41, en una jugada trenzada del Matamá, la capitana Lore puso un balón preciso a Clo, que convirtió en gol gracias a un centro chut, ante el que nada pudo hacer la portera.

Este gol no cambió el guión: el Valladares, sin generar ningún peligro y el Matamá, intentando hacer más goles. Así, antes del descanso, llegaría otra ocasión clara de gol para las locales. Noe se plantaba delante de la portera y su remate flojo lo atajaba sin problemas Judit. Al descanso, 1-0.

En la segunda parte no se alteró ni el dominio ni el marcador. El Matamá puso una marcha más a su juego y logró, por momentos, encerrar al Valladares en su campo. Las chicas de Edu González consiguieron crear más ocasiones de gol, al conectar con sus jugadoras de dentro. De esta forma, Lore tuvo en sus botas el 2-0, pero remató alto un buen centro de Muñi. Por su parte, el Valladares puso en juego a sus dos mejores futbolistas, Trabazos y Ani, pero no encontró la fórmula para conectar con ellas. Al final, victoria para las locales, que siguen en la zona media-alta de la clasificación.

Oceja-Sárdoma 4-3

El drama del Sárdoma no tiene fin. Ayer cayó en su visita al Oceja, en un partido disputado en el campo de Miengo. Las viguesas llegaron a ir perdiendo por 3-0. Irene Santos, en el min. 59, marcó el primer tanto para las de Daniel Núñez, pero Beaka marcó el cuarto de las locales poco después. En los 10 últimos minutos el Sárdoma intentó la reacción y Yaiza, con un gol en el min. 80 y con otro en el 89 (de penalti) trató de salvar, al menos un punto, pero no fue posible.