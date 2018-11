El Rápido llega al momento clave

El Rápido de Bouzas afronta el primero de los dos partidos que de forma consecutiva disputará en el Baltasar Pujales y que marcarán, en buena medida, el futuro del equipo en la competición.

La zona baja de la clasificación es un pañuelo. Los aurinegros, a pesar de ser los colistas del grupo, están a tres puntos del puesto de promoción de permanencia, por lo que todas las opciones son posibles. Es por ello que los dos próximos partidos en Bouzas, el de esta tarde ante el Adarve, y el de la próxima semana frente al Pontevedra, están marcados en rojo en el calendario de los boucenses para soñar con la permanencia en la categoría.

Los jugadores entrenados por Michel Alonso han sumado ocho de los últimos quince puntos disputados, lo que sin lugar a dudas ha devuelto la ilusión a un equipo que estaba muy tocado. Pero de lo que no cabe duda es que estos dos partidos son tremendamente complicados.

El Adarve aventaja al Rápido en siete puntos, diferencia que a estas alturas del campeonato no parece en absoluto insalvable. Los madrileños son uno de los equipos que más goles lleva marcados en el actual campeonato, y solamente no ha conseguido marcar en dos partidos. Ese será un aspecto a tener muy en cuenta por los jugadores vigueses, redoblando esfuerzos en la faceta defensiva para no sufrir y, a partir de ahí, organizar el juego ofensivo.

Y es que si el Adarve tiene cualidad de ser un equipo con un gran acierto de cara a la meta rival, también es un equipo que sufre mucho en defensa, y ahí es en donde los jugadores entrenados por Michel Alonso tienen que crecer y dar un paso al frente, ya que si no se marcan goles es evidente que es complicado sumar los tres puntos. Ese es un aspecto que en el Rápido tienen muy en cuenta, y saben de la necesidad de sumar de tres en tres para salir del bache.

Michel Alonso, técnico del Rápido, contará con todos los jugadores al no tener lesionados y estar la enfermería completamente vacía. El técnico no ocultaba ayer, tras el último entrenamiento del equipo, que "es un partido importante para volver a sumar 3 puntos después de dos empates en los que tuvimos buenas sensaciones y que nos hicieron crecer como equipo". El técnico decidió convocar a todos los jugadores en el campo de O Vao hora y media antes de iniciarse el encuentro, y en el propio vestuario facilitará la lista de jugadores convocados.

La directiva confía en que ante la ausencia de fútbol de categoría nacional en la ciudad, el Baltasar Pujales registre una gran entrada.