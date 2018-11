El CONAVI Teis suma una nueva derrota lejos de su pabellón

Un nuevo partido fuera de casa y una nueva derrota para las jugadoras del CONAVI Teis que cedieron por 3-0 en la pista del Sestao. Las jugadoras de Celso Veloso no terminan de arrancar y siguen sin estrenarse lejos de su pabellón. Los 11 puntos de Nata, los 10 de Lorena y de Fede y los 8 puntos de Melisa y Carla no fueron suficientes para hacerse con un set. Tampoco ayudó una eficacia del 94% en recepción de Lorena Cruz que aunque fue definitiva para mejorar el ataque del CONAVI no alcanzó para pelear por el triunfo.

Los parciales fueron 25-18 en el primer set, 25-16 en el segundo y de 26-24 en el último y más apretado de los parciales.