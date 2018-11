Un ataque al bus de Boca retrasa el superclásico a hoy

La final de la Copa Libertadores de América 2018 entre River Plate y Boca Juniors, prevista este sábado en el Monumental, se jugará el domingo a las 21 horas tras ser suspendida por el ataque al autobús xeneize, informó la Conmebol.

"Quiero felicitar a ambos presidentes porque hubo entre ellos un pacto de caballeros, porque en estas condiciones se desnaturalizó el juego. Uno no puede jugar y el otro no quiere jugar con un rival que no está en condiciones", dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

"En consecuencia, el partido se suspende para el domingo a las 17H00" locales (21 horas en España), agregó el máximo representante del fútbol sudamericano.

El autobús que transportaba al plantel auriazul al estadio Monumental, en el barrio de Núñez, en el norte de Buenos Aires, fue atacado con piedras, palos y gas pimienta por cientos de hinchas de River que esperaban en una curva de una calle cercana al escenario.

Varios jugadores xeneizes, entre ellos el capitán Pablo Pérez, resultaron con laceraciones en los rostros y los brazos producto de los vidrios rotos y los artefactos peligrosos que entraron en el interior del vehículo que transportaba al equipo rival.

Más de 10 personas fueron detenidas por los incidentes que se registraron en los alrededores del estadio Monumental de River Plate, que incluyeron las pedradas contra el autobús en el que llegaba el plantel de Boca Juniors, que dejaron jugadores lesionados, informaron a Efe fuentes policiales.

Al llegar al estadio 'Millonario', en el barrio de Belgrano de Buenos Aires, el autocar del equipo visitante fue atacado por hinchas de River Plate que lanzaron proyectiles y rompieron los vidrios.

Es por ello que, en medio de los incidentes, la policía desplegada en el lugar lanzó gases lacrimógenos que afectaron a los jugadores, según revelaron los directivos del equipo visitante; y la Conmebol fue posponiendo el partido, que finalmente se retrasa hasta hoy.

Fuentes del Gobierno de la Ciudad aseguraron que asistieron a los alrededores del estadio más de 100.000 personas, y desde la Policía informaron que habían realizado más de 10 arrestados, aunque continúan fuertes disturbios.

El delantero e ídolo de Boca Juniors Carlos Tévez aseguró que los estuvieron "obligando" a jugar el partido, a pesar de que tenían compañeros lastimados tras la agresión que sufrieron de los hinchas locales al llegar al Monumental.

"Nos duele la cabeza, salimos a hablar para decir que nos están obligando a jugar, tenemos a compañeros que no están bien físicamente. No se puede creer", dijo Tevez a la prensa.

"Pablo (Pérez) recién llega, tiene un parche en el ojo como otro compañero. Nos están obligando a jugar el partido. No están dadas las condiciones", dijo Tevez.

El otro referente del equipo, Fernando Gago, aseguró que "varios jugadores" de Boca Juniors tuvieron problemas para respirar hasta hace unos pocos minutos. "A uno le subió la presión, estamos muy sorprendidos. Obviamente no es la mejor forma de preparar un partido y menos una final de este calibre. Es medio ilógico todo lo que se está viviendo", sostuvo.

Una fiscal de Buenos Aires inició una investigación de oficio del ataque. Según informaron a Efe fuentes jurídicas, la fiscal Adriana Bellavigna investiga los incidentes ocurridos a las puertas del estadio de River, dos horas antes del inicio previsto del encuentro entre ambos equipos. La procuradora decidió incautar el autobús para realizar pruebas periciales.