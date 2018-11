Hamilton logra la 'pole' en Abu Dabi por delante de Bottas y Vettel

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que el mes pasado dejó matemáticamente resuelto su quinto título mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, tras batir el récord del circuito de Yas Marina, donde se despedirá de la categoría reina el doble campeón del mundo español Fernando Alonso (McLaren).



Hamilton, de 33 años, que en Ciudad de México igualó los cinco títulos del argentino Juan Manuel Fangio y ya está a dos del alemán Michael Schumacher, único que suma siete, elevó a 83 su propio récord histórico de 'poles' al lograr la undécima del año, tras cubrir los 5.554 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 34 segundos y 794 milésimas, 162 menos que su compañero finés Valtteri Bottas, que arrancará junto a él desde la primera fila.





