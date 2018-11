El Guardés reclama más ayudas públicas

El presidente del Mecalia Atlético Guardés, José Manuel Silva, ha criticado la política de subvenciones que tanto el Concello de A Guarda como la Deputación de Pontevedra mantienen en relación a su club. Silva, en declaraciones al programa Zona Mixta de la Radio Galega, anunció que el equipo renunciará a participar en competiciones europeas la próxima campaña si no aumentan las ayudas. También deja entrever que el sostén económico que proporciona Mecalia, la empresa de la que es gerente, concluirá en 2020.



La eliminación del Mecalia a manos del Kuban en la tercera ronda de la Copa EHF ha dolido. Pero al menos ahorra nuevos quebraderos de cabeza. El viaje a Krasnodar para el partido de ida costó 30.000 euros. Pasar a la fase de grupos hubiera exigido encontrar nuevos patrocinios.



José Manuel Silva, ya a nivel general, reclama más apoyos institucionales. "No estamos teniendo en absoluto", indica y fija primero la vista en el Concello de A Guarda. "De los 17 concejales, solamente 3 son socios", menciona como anécdota significativa. El municipio concede al Atlético Guardés 35.000 euros, cifra que Silva considera injusta para un club "que ha puesto a A Guarda en el mapa de España y media Europa a nivel deportivo". Y compara: "Para la Fiesta de la Langosta asignan 75.000".



Silva aplica también el método comparativo hacia el exterior: "Porriño le da 135.000 euros a un equipo en la misma categoría" e invita a ver "en la tabla en las últimas temporadas dónde está Guardés y dónde Porriño".





#Comunicado ?? | El presidente del club, @josemecalia, realizó ayer unas declaraciones en el programa @RgZonamixta (Min. 44) en las que denuncia la desigualdad existente en las subvenciones deportivas de las instituciones.



Podcast ?? https://t.co/OSBipZQxjC (1/4) — Mecalia Atl. Guardés (@Atlguardes_ofic) 21 de noviembre de 2018

La Deputación de Pontevedra también recibe sus reproches. Silva ha recibido la relación de ayudas convenio-nomitativas que el ente provincial concede por un valor total de 933.500 euros. "200.000 euros se los lleva el Celta; 160.000, el Pontevedra; 120.000, Coruxo; 100.000, Bouzas. No es de recibo que cuatro clubes de fútbol se lleven 580.000 euros y once entidades restantes se lleven 353.000. Solo saben presumir de que son feministas, pero de boquilla. No se puede decir otra cosa"."El próximo año automáticamente renunciaremos a Europa", anticipa el presidente del Guardés en caso de que el reparto se mantenga. Añade: "Como gerente de Mecalia, todos los años pongo el dinero. Si nos lo diese el ayuntamiento, en vez de Mecalia pondríamos Concello de A Guarda, lo que nos pidan". Concluye con lo que se entiende como previsión en el patrocinio de Mecalia: "Esto tiene fecha de caducidad dentro de año y medio por mi parte, A Guarda se puede quedar sin balonmano de la máxima categoría. Es lo que el pueblo en general le tiene que reclamar a las instituciones".