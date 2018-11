El zurdo errante encuentra su hogar

"En el Torino he encontrado mi ecosistema", afirmaba Iago Falque en el verano de 2017. El club turinés acababa de adquirirlo en propiedad tras haberlo tenido cedido por la Roma durante un año. No se equivocaba el vigués. El Torino no es solo el primer equipo en el que milita durante más de una temporada. Será probablemente la estación definitiva, más allá de aventuras postreras. Falque, que en enero cumplirá 29 años, ha renovado hasta 2022. El peregrino ha concluido su viaje.



Iago Falque dejó su Victoria natal con diez años para enrolarse en La Masía. Ha pertenecido por contrato a seis clubes: Barcelona (hasta el filial), Juventus, Tottenham, Genoa, Roma y Torino. También ha estado cedido en Bari (no llegó a debutar) y Villarreal (filial y primer equipo) por la Juve; en Southampton, Almería y Rayo por el Tottenham. Once camisetas en total, casi al ritmo del Loco Abreu, que con el Magallanes chileno ha alcanzado el 27º equipo en su carrera, récord mundial. Pero Falque no buscaba acumular etiquetas en su baúl, sino el hogar adecuado en el que expresarse como futbolista. Sin saberlo hasta que se vistió su camiseta, en su corazón dormitaba un "toro".



El vigués renovó este lunes su contrato con el Torino hasta el 30 de junio de 2022, al prolongar de dos años el anterior acuerdo, según informó el conjunto turinés en un comunicado oficial.



"El Torino Football Club está feliz por haber renovado el contrato para las prestaciones deportivas del futbolista Iago Falque hasta el 30 de junio de 2022", rezaba la nota difundida por el equipo "granata".





Hoy he firmado mi renovación con el @TorinoFC_1906 hasta 2022! Siento alegría, orgullo y a la vez, la responsabilidad de devolver la confianza que el presidente y la directiva del club han puesto en mí. Gracias a todos por el apoyo! Lo mejor está por llegar! ????????#Falque2022 pic.twitter.com/ENbZr6wafm — Iago Falque (@IagoFalque14) 19 de noviembre de 2018

Falque ha disputado 85 partidos con el Torino y ha anotado 28 goles hasta la fecha, superando las diez dianas en las últimas dos temporadas de la Serie A italiana (Primera División). En la vigente temporada ya lleva dos goles y dos asistencias en nueve partidos"Hoy firmé mi renuevo de contrato con el Torino. Estoy feliz, orgulloso y al mismo tiempo siento la responsabilidad de devolver la confianza que el presidente y los directivos tienen en mí. Gracias a todos, lo mejor todavía está por llegar", escribió Falque en perfecto italiano en su cuenta de Twitter al comentar su renovación, que ilustra con imágenes de la firma junto al presidente del Torino, Urbano Cairo, y otros miembros de la directiva.