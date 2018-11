Ganar fuera, reto histórico del Acanor

Pese a la última derrota ante el Palma del Río, dolorosa por la resolución (28-29), el Acanor Novás aprueba como anfitrión. Ha ganado tres de sus cinco partidos en O Rosal y ese balance lo mantiene decimotercero, dos puntos por encima del descenso. Es como visitante donde suspende la escuadra de Isma Martínez: cuatro derrotas en otras tantas salidas. Bordils es su próximo destino. Puntuar se ha convertido en necesidad y ganar, en un reto histórico. Que esa fragilidad como visitante sea un mal endémico para la mayoría de equipos de la categoría no consuela a Martínez. "Hay que ganar fuera de casa, nos estamos concienciando e incidiendo", confirma.



"En casa podemos dar más incluso, no debíamos haber llegado a un final tan apretado con Palma, lo creo de verdad. Pero es cierto que nuestra afición tira mucho para arriba", celebra el técnico del Acanor. El problema es la presión que la sequía como visitante añade a los partidos en O Rosal. "Se nos han escapado cuatro puntos y no se pueden escapar más".



Al Acanor se le repiten las angustias de otras épocas. Esta su tercera experiencia en División de Honor Plata. En la temporada 2003-2004 sólo ganó en las canchas de Summa Hoteles, Naranco y Zarautz. Descendió por un punto. En la temporada 2011-2012, tras acceder a la categoría por la renuncia del Sarriá, no fue capaz de ganar un solo partido como visitante y también bajó. Añadiéndole los viajes ya realizados en la actual campaña, el registro total es de tres victorias en 34 encuentros.



Pero es cierto que a casi todos los equipos, incluso a los más potentes, les ha costado puntuar fuera durante los últimos años en Honor Plata y la rutina se está repitiendo. "A todo el mundo le está costando un montón ganar fuera de casa", confirma Martínez, si bien acota: "Nosotros hemos tenido salidas en las que deberíamos haber podido puntuar".



La conjunción de factores contribuye a la tendencia. Es una competición igualada, en la que cualquier aspecto pesa. La mayoría de equipos, por cuestiones presupuestarias, realiza sus desplazamientos por carretera, durmiendo en marcha y llegando a sus destinos poco antes de los partidos. Y existe la idea de que el arbitraje varía mucho. Martínez adapta este análisis a la realidad del Acanor: "Estamos viajando en furgonetas, alguna vez en avión. Pero estamos viajando de una forma que nos da opciones de competir. Se han hecho desplazamientos correctos. Sí es cierto que el cansancio de llegar en el día y jugar es un factor. El tema arbitral me está sorprendiendo, la verdad. Fuera de casa se está notando mucho. No lo había vivido en otras épocas en que yo había competido en esta categorá. Igual hay pabellones que aprietan. En Plata hay buenos pabellones, con afluencia. El aspecto psicológico también influye. Todo el mundo está hipotecando su permanencia a los puntos de casa pero lo que pierdes en casa tienes que recuperarlo fuera. A cada partido tienes que ir con la mentalidad de que se puede ganar y pelearlo".



La plantilla rosaleira tiene además el acicate de honrar a su fiel afición. "Los equipos que han enlazado dos victorias seguidas están en puestos de play off. Es así. Si somos capaces de ganar a Bordils y Zamora estaremos en puestos nobles", establece el entrenador. "No hemos jugado en ningún pabellón en el que no tuviésemos a algún aficionado nuestro en la grada. Tiene que ser motivante tener a aficionados desplazándose a Valencia, Aranda, sitios que no están cerca. Les debemos algo".





Esta noite o primeiro equipo realiza a sua terceira sesión de adestramento, cambiando o plan habitual, descansando así o venres.



Un total de cuatro días de preparación para a décima xornada, ante o @handbolbordils , que marcha na undécima praza, con un punto máis que o nos (7?). pic.twitter.com/JAztel1RyO — Acanor At. Novás (@Acanor_Novas) 21 de noviembre de 2018