Fernando Alonso: "Abu Dabi será emotivo, es el final de 17 largos y felices años"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) no ha ocultado que el Gran Premio de Abu Dabi, cita final del Mundial 2018 que se disputa el próximo fin de semana, será "muy emotiva" para él, ya que "supondrá el final de 17 largos y felices años en la Fórmula 1".



"Abu Dabi será una carrera muy emotiva para mí, ya que supondrá el final de 17 largos y felices años en la Fórmula 1. Ha llegado el momento de pasar página pero estoy con ganas de acabar la temporada -y mi carrera en la F1- de forma positiva", deseó Alonso en declaraciones facilitadas por su equipo.



El asturiano se mostró "contento" de que su relación "continúe en la Indy 500" y que puedan seguir enfrentándose a "más retos juntos". "Hay cosas muy ilusionantes en el horizonte y estoy entusiasmado de cara al futuro. Por ahora, no cierro ninguna puerta", avisó.





