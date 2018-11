Brais Méndez: "Es algo que voy a recordar toda la vida"

Brais Méndez se convirtió anoche en el vigésimo primer futbolista del Celta en debutar con la selección española absoluta. Y el centrocampista mosense respondió a la confianza del seleccionador, Luis Enrique Martínez, del mejor modo imaginable: anotando el gol que dio la victoria al conjunto español en su amistoso frente a Bosnia.

A la conclusión del choque, el céltico estaba feliz. "Estoy muy contento con el debut. Y qué mejor manera de hacerlo que ayudando al equipo", declaró, emocionado, a Televisión Española. Luego a las cámaras de la Federación Española aseguró que "es algo que no voy a olvidar en toda la vida. No me lo podía imaginar. Debutar y aún por encima hacerlo marcando el gol". El mosense dijo que iba a guardar la camiseta de su estreno con especial cariño y que "tengo una colección de la que se encarga mi padre. Esta va para allí. Creo que esta es la más especial".

Pese a tratarse de un amistoso, Brais Méndez valoró el laborioso triunfo obtenido ayer ante la selección bosnia. "Ha demostrado ser un equipo intenso, complicado de hacerle ocasiones. Pero lo hemos intentado y al final hemos conseguido marcar un gol", dijo.

El centrocampista de Mos se mostró también muy motivado con la política del nuevo seleccionador de ir probando nuevos internacionales con vistas a la Eurocopa de 2020. "Es un estímulo para todos saber que el seleccionador está pendiente, tanto de jóvenes como de más mayores. En cualquier momento puede ser llamado cualquiera y esto es un estímulo para todos, que nos viene bien y nos hace estar alerta", observó. Brais, que ve en el equipo nacional un proyecto a medio plazo. "Esto no se una carrera de aquí a mañana. Al final es un proyecto a medio plazo y estamos tranquilos y con el míster. La idea la estamos cogiendo y esto es lo importante", concluyó.