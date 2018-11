gony zubizarreta "Ir a los Juegos sería increíble"

- Acude a la cita de Patos con una invitación de la organización. ¿Imposible decir que no?

- Pedro (Novalbos) me envió un mensaje para ver si quería venir a competir y le contesté que vendría encantado. Sabía que iba a haber olas buenas y hacía mucho tiempo que no venía a surfear a casa y es algo que me hacía mucha ilusión. Además, era un campeonato organizado por Novalbos, que fue mi primer sponsor y siempre me ayudó desde pequeñito y no le quería fallar.

- El día perfecto para reencontrarse con mucha gente que hacía tiempo que no veía.

- Pues sí. También es una buena oportunidad para ver el nivel de los mejores surfistas gallegos y me ha sorprendido bastante el nivel que me he encontrado. Ignacio Guisasola es buenísimo, Martín Cortijo también. Hay un montón de chavales que están cada vez surfeando mejor y esa es una gran noticia para el surf gallego.

- Su presencia habrá ayudado también a elevar el nivel de la cita.

- Espero que sí. Yo cuando era pequeño me fijaba en Milo Castelo, Pombo? en los mayores. Supongo que del mismo modo los niños se fijarán en mí ahora y voy a intentar, a partir de ahora, venir más a Galicia. Vivo en Portugal y viajo mucho todavía, pero ya un poco menos, así que cuando pueda intentaré venir a surfear aquí y tratar de ayudar en lo que pueda al surf gallego.

- Y llega después de ese oro logrado en septiembre con España en la Copa Aloha.

- Es increíble el resultado que conseguimos allí en Japón. España nunca lo había logrado y es uno de los mejores resultados de mi vida sin duda y uno de los que más ilusión me ha hecho porque competir en equipo es increíble. Es algo especial porque el papel de cada integrante del equipo era muy importante y todos conseguimos hacerlo bien. Además, ganarle a Japón en su casa era algo casi imposible y fue algo histórico. Eso queda ahí para siempre. Es algo muy difícil de repetir y estoy muy orgulloso de ello.

- ¿Qué ha cambiado después de ese oro histórico?

- Yo estaba con muchas ganas y preparado para hacerlo bien, pero en surf nunca se sabe y el nivel era altísimo. Ahora me siento igual que antes y estoy tranquilo. Sigo compitiendo porque me encanta, pero ya no es como antes. Mis objetivos son diferentes. Cada vez que hago un campeonato entro para ganar, pero ya no tengo esos objetivos que tenía antes de ser de los mejores del mundo. Ahora quiero disfrutar y competir, pero más por placer.

- ¿Pero sigue teniendo retos ambiciosos?

- Claro. Voy a hacer el circuito nacional y el de Portugal también, donde gané este año el circuito. El reto es intentar volver a ganar y luchar por el circuito de Europa; intentar ir otra vez con la selección española al Mundial y...

- ¿Los Juegos?

- Sí. Tengo que intentar quedar como mejor europeo en el Mundial para tener una plaza en Tokio. Ése es mi objetivo ahora. Poder ir a unos Juegos sería algo increíble y me centro ahora en eso y en disfrutar de los campeonatos. He competido mucho y a veces te pones demasiada presión tú mismo y no consigues surfear bien. Con los años vas aprendiendo e intento competir más tranquilo.

- Y ya anuncia una próxima visita a Patos.

- En el puente de diciembre vuelvo para organizar las Gony Z Series con la Conservera del Surf. Este año va a ser más profesional. Espero que se apunte mucha gente y que nos cuadren buenas olas como hoy para poder seguir haciéndolo todos los años en el puente de diciembre y que puedan venir niños sobre todo.

- ¿Se muestra muy involucrado con la labor de cantera?

- He crecido aquí y tengo un cariño especial por Galicia y tengo que aportar todo lo que pueda.

- ¿Cuál es su mejor consejo a un niño que se vea reflejado en usted y quiera seguir sus pasos?

- Que se lo tome con calma y que disfrute, que es lo más importante. Que trabaje duro si quiere llegar lejos, pero siempre disfrutando, porque si pierdes esa pasión no vale la pena. Hay que intentar disfrutar lo máximo posible y estudiar también. Tener estudios te da un poco más de educación y cultura.

- Además del deporte, también tiene una marca de accesorios. ¿La desarrolló pensando en el futuro?

- Llevo cuatro años con la empresa (Jump Grips), junto a Marlon Lipke. Está yendo bien. Es bueno tener también la cabeza en otra cosa, para no saturarte. Cuando dejé de estudiar me dediqué solo al surf y yo creo que me ha ayudado en esta etapa de la vida en la que estoy tener una empresa y desconectar de vez en cuando. Me ayuda también a darle más valor a la suerte que tengo de poder seguir viviendo del surf. En 2002 me cambió la vida cuando gané el Campeonato del Mundo júnior en Australia. Pude cumplir mi sueño y al final con lo que te quedas es con la gente que has conocido, las culturas que has conocido y las vivencias que has tenido. Eso es para toda la vida.

- ¿El mejor mar para surfear?

- Creo que Indonesia es el mejor lugar para surfear. En Namibia hay una ola increíble también, o en Hawaii. Hay un montón de sitios, Galicia mismo. Patos está guay.