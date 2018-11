Jesús Carballo presenta una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo

Jesús Carballo, exseleccionador nacional de gimnasia artística femenina, ha emitido este jueves un comunicado a través de su abogado en relación al testimonio que expuso ayer Gloria Viseras en el Consejo de Europa explicando su denuncia en 2012 al que fuera su entrenador por supuestos abusos sexuales a finales de los 70.



La exgimnasta Gloria Viseras intervino este miércoles ante el Comité Ministerial del Consejo de Europa dentro de la campaña 'Empezar a hablar' promovida por este organismo internacional para promover que las autoridades y entidades deportivas adopten medidas de prevención y respuesta contra los abusos sexuales sobre menores de edad."Cuando era una niña tenía un sueño: quería volar (....) pero el precio que pagué fue demasiado alto", indicó Viseras, que en 2012 denunció ante el Consejo Superior de Deportes haber sufrido abusos por parte del que fue su entrenador, Jesús Carballo.



En un comunicado emitido a través del letrado Jaime Company González, Jesús Carballo ha formulado una Reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, con ocasión de la actuación que considera incorrecta del Consejo de Europa, organismo del que depende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por "dar publicidad y voz, con carácter reiterado a la ex gimnasta Doña Gloria Viseras, que interpuso una denuncia contra el mismo el 17 de diciembre de 2012, por presuntos abusos sexuales desde 1978 a 1980, cuando el Sr. Carballo la entrenaba".



"Mediante dicha reclamación, Jesús Carballo, muestra su total desacuerdo con la actuación del organismo europeo, que no sólo viene colaborando con la citada ex gimnasta en varios proyectos, sino que incluso le ha dado voz respecto a su testimonio, presentándola y permitiendo su presentación como víctima de abusos sexuales, que no han sido probados, con una actuación sin precedentes, sin contraste ni contradicción, y vulnerando derechos de Jesús Carballo como son derecho al honor, a un tribunal imparcial y a la no injerencia en procesos judiciales abiertos en un estado miembro, poniendo en tela de juicio la independencia al Tribunal europeo que habrá de decidir el proceso", indica el en comunicado.



De este modo, Jesús Carballo sostiente que "con dicha actuación del Consejo de Europa, se está permitiendo que Gloria Viseras continúe imputando delitos gravísimos al que fuera su entrenador, con el amparo de las instituciones, por presuntos hechos por los que no ha sido condenado ni interrogado en sede alguna, agravándose dicha situación porque el Consejo de Europa, con carácter reiterado ha permitido y colaborado en dicha imputación, y además ha tenido lugar durante la tramitación del procedimiento iniciado en España por Jesús Carballo García, en solicitud de la protección civil de su honor".



De esta forma, "se ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo Europeo, que el Consejo de Europa publicó en su cuenta de Facebook oficial, con fecha 24 de octubre de 2017, una entrevista realizada en su propia sede, recogiendo el testimonio de Gloria Viseras, acusando al que fuera su entrenador de abusos sexuales". Igualmente, "se ha reclamado al respecto de la Convención de Lanzarote, en 2017, sobre explotación y abusos sexuales en la infancia, en cuyo programa se presenta a Gloria Viseras como víctima de abusos sexuales por su entrenador".



"También se reclama por la presentación del Protocolo contra abusos sexuales en jóvenes deportistas, de 5 de abril de 2018, de España y el Consejo de Europa, donde Gloria Viseras participó como exgimnasta olímpica y coordinadora del proyecto i-protect in sport, proyecto que, al igual que al proyecto europeo Voice, ha accedido reiterando la acusación de abusos sexuales contra su entrenador", añaden.



La última actuación del Consejo de Europa, contra la que se reclama, es la comparecencia de Gloria Viseras en fecha 14 de noviembre de 2018, ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en representación de todas las voces europeas y supervivientes de abuso sexual en el deporte, permitiéndole contar su testimonio, comparecencia que fue publicitada por la trabajadora del Consejo de Europa, Elda Moreno, acusando indirectamente a Jesús Carballo de violaciones, al retuitear una noticia en fecha 7 de noviembre de 2018, siendo responsables los organismos de las conductas de sus empleados, máxime cuando hablan en sus redes sociales con referencia a la propia institución, de forma que literalmente indica que Gloria Viseras "Vendrá el 14/11 al Comité de Ministros del Consejo de Europa".







"Con su actuación", considera, "el Consejo de Europa, del que depende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha venido contaminando el procedimiento, ya que ha permitido que Gloria Viseras, sin ningún tipo de contradicción y sin soporte de resolución alguna en los que se hayan declarado probados los hechos que imputa, continué acusando a Jesús Carballo de agresión sexual y violaciones , cuando es de sobra conocido por reiterado, que los Tribunales Españoles en su sección penal, archivaron el proceso por ser los hechos denunciados extemporáneos por décadas, pero es que además , Gloria Viseras, y según se reflejó de igual forma por los Tribunales Españoles, y respecto a otras deportistas de su misma época, afirmaron que la investigación policial encomendada por el Juzgado no permitió concretar delito alguno, como la misma policía refiere, no bastando la referencia genérica a otros posibles delitos, sin concreción alguna y sin existencia de indicios, y respecto a los

hechos más actuales que Gloria Viseras le pretendía imputar, hasta 2012, se investigaron y la propia Audiencia Provincial de Madrid, Sección Penal afirmó que no existía noticia criminal alguna, y que los hechos que se imputaban eran inexistentes".



Las resoluciones penales son firmes desde el 10 de abril de 2013, en cuanto a los presuntos hechos personales que denunció Doña Gloria Viseras y desde el 10 de octubre de 2013, respecto a los que imputaba sin concreción alguna hasta el 2012.



Además de ello, y con independencia de que el Tribunal Supremo Español, en Sentencia de fecha 12 de enero de 2018, revocara con celeridad una sentencia que protegía el honor de Jesús Carballo dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el 28 de marzo de 2017 y que condenaba a Gloria Viseras, dicha resolución no le permite bajo ningún concepto continuar acusándole de agresión sexual, por cuanto que no se haya protegido su honor "no significa que se considere probado que el demandante (Sr. Carballo) cometiera los actos de que se le acusa" , extremo este de falta de prueba que se recoge en la sentencia.



Por esta razón se ha planteado una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, contra la actuación parcial, contaminante y cuando menos irresponsable del Consejo de Europa, que causa un grave perjuicio a Jesús Carballo García, que, negando rotundamente la comisión de cualquier hecho delictivo, y mucho menos el de abusos sexuales a sus gimnastas cuando estaban a su cargo como seleccionador nacional de gimnasia artística femenina, anuncia que va a recurrir por su honor, contra el estado español, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya que como se dijo en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección civil: "Desde luego no puede calificarse a una persona como delincuente cuando no se acredita ni resulta probado que hubiera cometido algún tipo de delito; y menos el de la gravedad y alarma social que causa el que se le había imputado".





Es un gran honor y una enorme responsabilidad para mi hablar hoy ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa en representación de todas las #voces europeas y supervivientes de Abuso Sexual en el deporte. Hoy estaréis todos aquí conmigo. ?? pic.twitter.com/uFik0lxKzc — Gloria Viseras (@gloriaviseras) 14 de noviembre de 2018