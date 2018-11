"Casting" para premiar el mejor gol de la temporada

Poco a poco se va avanzando en los preparativos de la VI Gala do Fútbol Femenino y se busca el mejor gol gallego de la temporada 2017/18.

Una vez que ya está decidida la sede y la fecha de la cuarta edición de la gala (y que se anunciarán próximamente), se trabaja ahora en una iniciativa que se inició en la gala de 2015/16 por la que se premiaba al mejor gol gallego de la temporada. De este modo se hace un llamamiento a todo aquel que tenga imágenes de un gol espectacular marcado entre el 1 de junio de 2017 al 30 de junio de 2018.

Los que quieran hacer sus aportaciones a este casting' pueden enviarlas indicando a la autora (nombre completo y deportivo), el partido en el que se marcó dicho tanto, la fecha, el orden del gol en el partido (por ejemplo: 1-0, o 2-3, o 4-1...); en caso de saberlo, el minuto en el que fue marcado, y la competición y categoría (puede ser en un amistoso o también correspondiente a las selecciones gallegas y comarcales sub 18, sub 16 y sub 15).

La fecha límite par entregar los vídeos será el 30 de noviembre. No serán tenidos en consideración los de fútbol 8, al ser consideradada otra modalidad.

La autora debe ser nacida en Galicia y puede pertenecer a cualquier categoría: 1ª División, 2ª División, 1ª Gallega, 2ª Gallega, o de futbolistas gallegas que juegan en otros equipos no gallegos, tanto en España como en el extranjero.

Con los vídeos recibidos se hará una selección de los cinco mejores, que serán proyectados en la VI gala como finalistas. La ganadora se conocerá a lo largo del evento y la decisición será tomada por un jurado designado por la Revista del Fútbol Femenino Gallego y formado por cinco personas no vinculadas a los clubes de las goleadoras aspirantes.

Las propuestas pueden ser enviadas en un mensaje de facebook á paxina da revista de dicha red social. También se pueden enviar al e mail da revista: revistaff@outlook.es.

Las galardonadas en las ediciones pasadas fueron Mari Paz Vilas (2015/16) y María Corral Piñó (2016/17).