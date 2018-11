A Guarda se viste de balonmano

Mientras el Mecalia Guardés se encuentra en Gran Canaria, donde mañana se medirá al Rocasa en la novena jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, a las 19.30 (hora insular), A Guarda se viste de gala para preparar el partido de vuelta de la ronda 3 de la Copa EHF ante el Kuban ruso (domingo, 18.00 horas, A Sangriña.



Tal y como hicieron cuando el Mecalia ganó la Liga de hace dos temporadas en la última jornada, y en la campaña anterior, cuando se disputó el título hasta el último día, las bufandas ya asoman en ventanas y terrazas. A Guarda presume de su balonmano y quiere que se note. Sienten orgullo por un equipo que hizo historia el pasado domingo al derrotar al Kuban en Krasnodar tras una odisea de viaje que duró 43 horas y quieren devolverle su entrega con este gesto.



"Muchas de nuestras jugadoras no han visto lo que un PUEBLO unido puede hacer por conseguir un sueño", proclaman en las redes sociales, que empiezan a llenarse, con el hastag #AGuardacoGuardés, de fotos con A Guarda engalanada con los colores del Mecalia.





No sé si el del domingo será el último partido europeo del @Atlguardes_ofic . Pero sé que muchas de nuestras jugadoras no han visto lo que un PUEBLO unido puede hacer por conseguir un sueño.

Ellas han hablado en la pista ALTO Y CLARO , es nuestra hora

Mi bufanda está colgada. pic.twitter.com/mvYzJSJ5Uh — A Guarda y Balonmano (@Aguardabalonman) 11 de noviembre de 2018

Tal como adelantamos ayer, animamos a todo A Guarda y alrededores a engalanar sus casas, vehículos, mascotas etc con los colores del @Atlguardes_ofic

De bien nacidos es ser agradecidos, recibámoslas como se merecen.

Enviadnos vuestras fotos para compartirlas. #AGuardacoGuardés pic.twitter.com/QrqofmkfCO — OInfernodeASangriña (@infernosangrina) 12 de noviembre de 2018

Por su parte, el club ya ha puesto a la venta las entradas para el partido del domingo. La venta anticipada será desde hoy hasta el viernes de 17.30 a 22.00 horas en el pabellón. Los precios serán de 15 euros para los socios, 10 para los sub 20 y 3 para los sub 3. En cuanto a los no socios, tendrán que abonar 25 euros, 20 los sub 20 y 3 los sub 13.