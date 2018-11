Apuñalan a la surfista Mariana Rocha en un intento de violación

La surfista portuguesa Mariana Rocha fue apuñalada la noche del pasado viernes en un intento de violación. La deportista de 21 años de edad caminaba de regreso a su casa entre las playas de Poza y Azarujinha, en la zona de Estoril, cuando un extraño la abordó agresivamente y la intentó agredir sexualmente. La mujer trató de zafarse del hombre y le propinó una patada en los testículos. Sin embargo, la joven no pudo defenderse de una puñalada en el abdomen, tal y como informa el Diario de Noticias.

La deportista fue trasladada a un hospital, donde fue atendida. Desde allí, colgó una primera publicación en su Facebook, relatando lo que vivió. La deportista, novena en el ránking portugués femenino, se mostró consciente de la suerte que tuvo y plasmó toda la impotencia y el dolor que le hizo sufrir el agresor.

"Me iba a casa sola por la noche, cuando un hombre trató de violarme. No lo hizo. Tuve la suerte de tener la sangre fría para darle un rodillazo en los testículos. Después me apuñaló en el vientre", explicó la joven en su cuenta de Facebook. "Ira, frustración, dolor, miedo, ni siquiera estoy segura de lo que siento... No solo por saber la suerte que tuve, sino por el hecho de que el hijo de puta todavía está ahí fuera", escribió.

Además, Mariana Rocha se acordó de las personas que al contrario que ellas no tuvieron la suerte de conservar su vida. "Tengo mucho respeto por todas las mujeres que no pueden reaccionar como yo lo hice y son violadas por estos locos que están sueltos y deberían estar en el infierno", señaló la 188 del mundo.

La surfista portuguesa se perderá una competición que tenía en los próximos días en Brasil: "Lamentablemente, parece que Brasil tendrá que esperarme. Volveré al agua tan pronto como sea posible".

Por último, la deportista realizó una nueva publicación con el fin de agradecer todo el apoyo recibido: "Gracias por todos los mensajes y el fuerte apoyo de todos, incluso de la gente que no conozco. Me alegro de inspirar a muchas mujeres. Mi corazón está lleno. Gracias a Dios que estoy bien y estoy segura de que voy a salir de esto aún más fuerte".