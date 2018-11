Suso Morlán, exentrenador de Cal, fallece en Brasil

Jesús 'Suso' Morlán, que fue entrenador del piragüista David Cal, el deportista español con más medallas olímpicas, falleció ayer a los 52 años, según informa la federación española de este deporte.

"El piragüismo español quiere transmitir su pésame a toda la familia y seres queridos del que fuera entrenador del medallista olímpico David Cal. Descansa en Paz", informa la RFEP en las redes sociales.

Hace dos años, cuando era el técnico de la selección brasileña de piragüismo en pista, Morlán se sometió a una operación para la extracción de un tumor en la base del cerebro.

A principios de noviembre de 2016, el técnico tuvo que ser conducido a un centro de emergencia de Belo Horizonte, donde le hicieron exámenes de resonancia magnética y de tomografía que diagnosticaron la presencia de un tumor en la base del cerebro.

Morlán comandó a la selección brasileña durante los Juegos Olímpicos de Río 2016, en los que el equipo local se alzó con tres inéditas medallas, dos platas y un bronce.

Morlán tenía contrato con la federación brasileña desde 2013 hasta el año 2020 y tenía pensado retirarse una vez finalizase su vinculación contractual. Siempre que acudió a una cita olímpica, desde Atenas hasta Río, ganó medalla con sus deportistas: cinco con David Cal, tres con Isaias Queiroz y una con Erlon Sousa.

"Él dijo que no volvería a Galicia", dice con pesar Afredo Bea, presidente de la Federación Gallega de Piragüismo. "Me parece increíble", dice el dirigente, que indica que había hablado con Morlán doce horas antes de su muerte. "No le noté nada, porque no era de quejarse", indicó en declaraciones al programa radiofónico Galicia en Goles.

Bea dice que cuando habló con él lo notó "incluso contento". "No entiendo nada, hasta que no lo confirmé, no lo pude creer", añade, al tiempo que sostiene que "Galicia le debe mucho a Suso Morlán".

Y es que el pontevedrés fue creador de una leyenda llamada David Cal. Formó al olímpico desde niño e impidió que dejara el piragüismo antes de convertirse en la estrella que fue tras conquistar el Olimpo.

Tras los Juegos de Londres, Morlán y Cal se trasladaron en 2013 a Brasil para preparar los Juegos de Río. En 2015 Cal anunció su retirada entre lágrimas, y Morlán continuó trabajando en Brasil junto a Queiroz y Sousa, a los que condujo al podio olímpico.

El pasado verano el expreparador de David Cal recibió en Montemor O Velho, Portugal, la insignia de oro de la Federación Gallega de Piragüismo, aprovechando la celebración en la localidad lusa del Campeonato del Mundo Sprint de Piragüismo.