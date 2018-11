Luto por el fallecimiento de Morlán

Luto en Galicia y en el deporte nacional por el repentino adiós de Suso Morlán, el que fuera entrenador de David Cal, al que condujo a la gloria olímpica, y que ahora estaba trabajando en Brasil como técnico del equipo nacional. Morlán fue sometido hace dos años a una operación tras serle detectado un tumor cerebral.



La Secretaría Xeral para o Deporte, en nombre de su titular, Marta Míguez, lamentó "o pasamento do adestrador de piragüismo Suso Morlán", indican en un comunicado. "O adestrador pontevedrés foi responsable das cinco medallas olímpicas de David Cal, o padexeiro de Hío, ao que axudou a ser o mellor deportista olímpico español. Ademais, tras o traballo con David Cal, Suso Morlán adestrou á selección brasileira acadando tres novos metais inéditos para o país carioca nos Xogos de Río", añaden. La secretaría xeral lo recuerda como "un dos mellores adestradores de Galicia de todos os tempos". "O legado que nos deixa Suso é incalculable, tanto a nivel persoal como deportivo. As súas leccións e ensinanzas perdurarán na historia non só do deporte galego senón tamén de toda a nosa cultura", concluyó.



Muchos estamentos federativos e institucionales lamentaron también el fallecimiento del técnico pontevedrés. "El Piragüismo Español quiere transmitir su pésame a toda la familia y seres queridos del que fuera entrenador del medallista olímpico David Cal", dicen en su cuenta de twitter. Además, el presidente de la Federación Española, Román Mangas, lamentó la muerte del técnico y recordó que a sus órdenes David Cal ganó las cinco medallas olímpicas que posee en C1 -oro en 1.000 metros en Atenas 2004 y cinco platas en Atenas (500 metros), Pekín (1.000 y 500 metros) y Londres (1.000 metros).

"Es un momento triste para el piragüismo español", ha asegurado el máximo responsable de la RFEP, que ha valorado "el trabajo y la metodología" aportados por Morlán como "contribución determinante para impulsar la nueva era de un deporte, que a raíz de los éxitos de David Cal, ha perdido el miedo a ganar".





Fallece Suso Morlán a la edad de 52 años, tras una larga enfermedad.



El Piragüismo Español quiere transmitir su pésame a toda la familia y seres queridos del que fuera entrenador del medallita olímpico David Cal



Descansa en Paz pic.twitter.com/VnQmEfIBDm — Piragüismo español (@RFEPiraguismo) 11 de noviembre de 2018

Alejandro Blanco: "Consternados por el fallecimiento de Suso Morlán, figura clave en la historia del piragüismo español. Con él a su lado, David Cal hizo historia. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz" — COE (@COE_es) 11 de noviembre de 2018

Nos sentimos desolados por el fallecimiento de Suso Morlán.

Fue el entrenador del piragüista David Cal, a quien guió para lograr cinco medallas olímpicas. A su familia y amigos más cercanos, como a toda la familia del piragüismo, les enviamos nuestro pésame.

(Pic: Ramón Leiro) pic.twitter.com/j0ZzyolQJt — CSD (@deportegob) 11 de noviembre de 2018

O noso máis sincero pésame á familia de Suso Morlán. Para os que o coñecimos, un dos grandes adestradores desde país. Unha persoa traballadora e próxima. Un grande do deporte galego. DEP pic.twitter.com/JP5DFExSXS — CGTD Pontevedra (@cgtd_pontevedra) 11 de noviembre de 2018

Mi más sentido y sincero pésame a la familia de uno de los entrenadores con más medallas de la historia de España. Entrenador del mejor deportista español de todos los tiempos, David Cal.

El deporte le hizo irse a Brasil y morir donde estaba más feliz.

D.E.P Suso Morlan. — Javier Hernanz (@Javierhernanz) 11 de noviembre de 2018

Se fue uno de los grandes.

DEP Suso Morlán — Sofía Toro (@sofiatoropp) 11 de noviembre de 2018

El deporte está de luto por el fallecimiento de Suso Morlán.

Desde @AmuraSportwear queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.

Entrenador de David Cal en todas sus medallas olímpicas, Suso era un buen hombre y un buen amigo de AMURA.

D.E.P. pic.twitter.com/CJHQwggh8S — Amura Sportwear (@AmuraSportwear) 12 de noviembre de 2018

Aterrizo en Madrid y me entero de la muerte cruel y temprana de Suso Morlán a los 52 años. Fuimos compañeros de instituto en A Xunqueira, donde empezó a practicar piragüismo en el Lérez. Años después llevaría a David Cal a lo más alto. DEP:( — Xabier Fortes (@xabierfortes) 11 de noviembre de 2018

Hoy se nos ha ido un grande del deporte español, en concreto del piragüismo. Fallece Suso Morlán, el que fuera entrenador de David Cal (5 medallas olímpicas) y actualmente del equipo nacional brasileño (3 medallas olímpicas en Río 2016).

Hasta siempre, Suso. Descansa en Paz. pic.twitter.com/oCgIoCzk6G — Francisco Cubelos (@PacoCubelos) 11 de noviembre de 2018

Día triste para el Piragüismo Español. Se va uno de los entrenadores más grandes de este deporte. D.E.P. Suso Morlán. https://t.co/RIdKBwuMeY — Federación Andaluza de Piragüismo (@Fandpiraguismo) 11 de noviembre de 2018

Luto en el piragüismo español por el fallecimiento del entrenador Suso Morlán, famoso por sus éxitos con el campeón olímpico David Cal. Nuestras más sinceras condolencias. pic.twitter.com/MDlcqi3oTo — Descenso Internacional del Sella (@riversella) 11 de noviembre de 2018

O noso deporte queda vacío pola perda dun grande... D.E.P. ... Suso Morlan...#SempreEstarasConNos pic.twitter.com/6A4WpCbh16 — Clube De Piragüismo Viveiro (@C_P_Viveiro) 11 de noviembre de 2018

Todos los componentes del Club Kayak Vigo, nos unimos al dolor y tristeza de toda la familia piragüista, de todos sus colaboradores y amigos, así como familia directa de Suso Morlan. Nuestro más sentido pésame. https://t.co/FAPHQ4cvI8 — Club Kayak Vigo (@KayakVigo) 11 de noviembre de 2018

Suso, yo no estaba preparado para que te fueras, cafés, anécdotas, recuerdos, muchas cosas por compartir por eso siempre seguirás presente cuando tenga al "japo", ese que nunca miente, entre las manos, en cada sesión de entrenamientos. Gracias. — OmarGonzalezTriCoach (@omartricoach) 11 de noviembre de 2018

El Comité Olímipico Español, y en su nombre Alejandro Blanco destacó sentirse "consternado" por el fallecimiento de Suso Morlán, "figura clave en la historia del piragüismo español. Con él a su lado, David Cal hizo historia".Muchos más organismos y deportistas quisieron sumarse al pésame.