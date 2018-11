Iván Roade: "Dedico esta victoria a mi abuela, que murió el viernes"

Iván Roade conquistó ayer la victoria en una Vigo+11 en la que fue segundo en la pasada edición, superado por Nuno Cota. En esta ocasión no tuvo rival. "Al principio salimos en grupo. Sabía que me encontraba muy bien y a partir del kilometro cuatro o cinco les arranqué varias veces. Puede esperar a la subida, pero decidí hacerlo un poco antes para despistarles", indicaba el atleta de Nigrán: "En la subida fui cogiendo metros y sabía que en ese momento ya lo tenía medio hecho".

"Vigo es mi segunda ciudad y estoy contento porque el año pasado gané el Run Run Vigo y la gente ya me conoce y le dedico esta victoria a mi abuela, que se ha muerto el viernes y es un honor dedicársela. Sabía que me iba a dar fuerzas y lo hizo", dijo emocionado.

También se acordó de su nuevo equipo, el ADAS Pronior: "Es mi primera carrera con esta camiseta y también es importante ganar", añade. En este sentido, Roade indica que "se puede decir que en Bikila no me cuidaron lo que deberían. No apostaron por mi y el ADAS fue el que más fuerte lo hizo y quiero agradecérselo".

Ahora, Roade correrá la San Martiño, en Ourense y ya piensa en el cross. "Quiero estar en los campeonatos de España e intentar ganar el Gallego de cross, pero vamos poquito a poco. Cada vez doy un pasito más y eso es lo más importante. Me quedo con eso y esperemos que dentro de unos años pueda correr ya a un nivel más alto y demostrar de verdad que puedo hacerlo mejor aún".

"Me gustaría correr carreras de la IAAF, que son competiciones internacionales, en las modalidades de campo a través, 10 kilómetros y medias; igual un poco más las medias porque vengo de la bici y tengo un poco más de fondo, pero vamos a ir viéndolo año a año. Soy joven y queda mucho por delante", concluye.