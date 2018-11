El Amfiv se embala. El aterrizaje de Iberconsa como patrocinador ha desbloqueado iniciativas que bullían en la cabeza de la directiva: plantilla reforzada, organización de la fase final de la Euroliga 3... Endurece su musculatura y cambia su piel. El equipo estrena equipación. Retorna al blanco y rojo vigués. La revolución textil no queda ahí. La Fundación Pablo Beiro abrirá en breve una tienda on line. Equipación, chándal y polo serán sus productos inmediatos. Se cuece una historia de mayor calado: una marca de ropa de calle, cuyos beneficios irían destinados a obra social. El corazón como prenda.

El Amfiv ha sido voluble en sus 35 años de evolución cromática. La camiseta blanca con rayas verticales azules es la más vieja que guarda en sus arcones el actual presidente, José Antonio "Chechu" Beiro. El logo, monocromo, no servía como base. El blanco y rojo de la bandera olívica fue después lo habitual en las equipaciones de New Balance. Con motivo del 25º aniversario del club se rediseñó el logo, ya en verde y azul, colores que se le han contagiado a la camiseta durante las últimas temporadas, con ribetes dorados, negros... También la hubo peculiarmente amarilla.

"Volvemos al rojo y blanco por romper", explica Chechu. "Con la llegada del sponsor había que sacar nueva ropa . Nos planteamos retomar los colores de Vigo para que la gente se identifique". El blanco de la equipación deportiva, por cuestiones estéticas, adquiere un tono gris en el chándal de paseo y el polo, que se empezarán a vender este sábado en el pabellón de Bouzas con motivo del partido contra el Zuzenak.

Los veteranos de la plantilla han sido los maniquíes de esas mudas. Cada camiseta es más que tela: queda impregnada de afectos y memorias. "A la que más cariño le tengo es a la del ascenso, azul celeste; la segunda era roja", revela el canterano Agustín Alejos. "Fue cuando Pablo (Beiro, el fundador) se retiró y me dejó el número a mí para que pudiese jugar. Tengo la mía en casa guardada. El color rojo actual me recuerda a aquellas", celebra.

Lorenzo Envó llegó en 2002, procedente del Once Andalucía; una estación provisional en su peripecia vital que se ha convertido en el hogar definitivo. "La equipación que recuerdo de manera especial es la primera que me puse al llegar al club. Guardo muchos recuerdos, victorias, derrotas y la sensación de que la gente que había iniciado este proyecto te pasaba el testigo con todo el cariño para que ahora siguieras remando tú. La nueva equipación también es bonita. Me gusta la roja y llevar el recuerdo de Pablo", añade Envó. Se refiere a PB15, las siglas del primer presidente y el año de su fallecimiento, también su número cuando jugaba, que pasan del hombro izquierdo al dorsal.

Camisetas, sudaderas, polos y demás merchandising, a la venta física en el pabellón, también se podrán adquirir dentro de poco en la tienda on line que abrirá la Fundación Pablo Beiro. Porque el club ha cedido sus derechos a esta nueva institución, a través de la que sustenta sus actividades de concienciación y ayuda: escuelas deportivas, torneos de integración, visitas a colegios... "La idea era encontrar nuevas vías de financiación y dar otro paso en la profesionalización del club", argumenta Chechu.

Pero el desembarco de la Fundación Pablo Beiro en el sector de la moda contempla una maniobra de impacto. Chechu trabaja en colaboración con Praritex, matriz de firmas gallegas como la deportiva XForzo, la juvenil Fillos do Mar, la urbanita Enzo Couture, Creaer y otras. Se trata de lanzar un producto nuevo. "El proyecto nace desde la fundación. Sería una marca de moda gallega, producida y fabricada aquí, de ropa de calle. Empezaríamos poco a poco, con jerséis y camisas. Todavía estamos empezando con los diseños", detalla. "Todos los recursos que generarían las ventas se dedicarían a obra social en Vigo".

No existe aún nombre para la marca, pero se ha partido desde PB15 como cimiento; Pablo, alma de todo: "Tiene que haber algún tipo de mención a él; al final Pablo era el referente en obra social y todo nace de ahí. Creemos que es algo que va a calar".