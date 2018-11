Perros y dueños disfrutando a la carrera en Castrelos

Salida de la Can We Run hoy en Vigo. // Alba Villar

Perros y sus dueños disfrutan ya de la primera edición de la Can We Run de Vigo, una jornada de fiesta en Castrelos para disfrutar en familia. Desde primera hora de la mañana los participantes -más de 300 inscritos a los que hay que sumar aquellos que se anotaron de manera presencial en el departamento de mascotas de El Corte Inglés de Vigo- se preparaban para disfrutar de la jornada, aunque el tiempo decidiese no jugar del todo a favor.

La carrera arrancaba pasadas las 10:00 con la categoría runner (3,5 kilómetros) y a las 10:45 para los participantes de la categoría familiar (1,5 kilómetros).

La entrega de premios está prevista par alas 11.15 horas, a partir de la que se realizarán diversas actividades, como la exhibición de mushing por parte de Canicross Vigo a las 11.45 horas; la exhibición de obediencia en grupo de Solcan León, a las 12.15; la de ODU (Obediencia de Utilidad) de Zarkocan de Vigo, a las 12.45; la de Mondioring de La Huella del Huargo, prevista para las 13.15 horas.

Can We Run destinará el 30% del importe de las inscripciones de la carrera a la Protectora de Animales de Vigo. Estos fondos irán destinados a la mejora de recursos en beneficio de perros abandonados que necesitan cuidados y atención, y en la búsqueda y captación de nuevos hogares para estos perros.

El otro gran objetivo de la prueba, como indica su reglamento general, que todos los participantes se lo pasen bien y disfruten de la carrera.