El orgullo del Kiap

De padre vigués y madre ponferradina ha nacido un taekwondista que apunta muy alto. El deportista del Kiap Tomás Fernández ultima su preparación para participar en su primer Campeonato del Mundo de Poomsae en la categoría de trío cadete, que se disputa este mes de noviembre en Taiwán. "Es muy disciplinado y posee un carácter de deportista nato", dice Alfonso Guedella, director del Gimnasio Kiap, donde Tomás empezó a entrentar con tres años.

Pese a su juventud, Tomás Fernández tiene claro qué quiere conseguir y cómo. Disciplinado y metódico, a sus 14 años disputará con la selección española su primer Campeonato del Mundo de Poomsae -una modalidad sin rival real- en la categoría trío cadete, que se disputará en Taiwán.

El joven vigués es cinturón negro y compaginó el taekwondo con el fútbol hasta que cumplió los once años. En el Kiap empezó cuando tenía tres años", apunta su padre, Tomás Fernández, retirado ya del tatami por culpa de las lesiones. "No he tenido que insistir mucho para que le gustara. Desde los ocho años empezó a competir y empezó a sacar resultados, pero nunca lo he presionado ni he tenido que decirle nada porque le gusta mucho más que a mí", dice con orgullo su progenitor.

Apasionado también del Fortnite (un videojuego de moda) el director del Gimnasio Kiap y 7º DAN de taekwondo, Alfonso Guedella, destaca de Tomás Fernández que "tiene una capacidad de trabajo asombrosa".

"Lo bueno es que es muy disciplinado y posee un carácter de deportista nato. Es un chico con las ideas muy claras, que sabe muy bien lo que quiere, y luego, en sus estudios también es un chico de sobresalientes", añade.

Para Guedella, Tomás Fernández podrá vivir este mes en Taiwán la experiencia de "moverse en el ambiente de los mejores competidores del mundo y eso, además, es un gran ejemplo para todos sus compañeros del Kiap", entre los que se encuentra también su hermano pequeño Pedro.

Pese a su juventud, ya atesora 56 medallas en los diferentes campeonatos autonómicos, nacionales e internacionales a los que ha acudido. "A cada sitio al que va siempre consigue algo. Lo gana todo porque, además, entrena mucho, incluso los sábados", dice su padre, que añade también que en el colegio su rendimiento es excepcional: "Es un niño de dieces, no de nueves".

Así que su convocatoria para este Mundial es un premio más que merecido para Tomás Fernández. Entre algunos de sus logros más destacados están una medalla de oro y dos de plata en campeonatos de España, la beca para el Sueño Olímpico Poomsae del pasado julio y la beca por la RFET para el stage de verano en el CAR Infanta Cristina (Murcia).

Todo su entorno cuenta las horas para que llegue el gran momento de Tomás Fernández, ya que no es el único que está emocionado con esta gran oportunidad. Tanto sus compañeros del Gimnasio Escuela Kiap, como su entrenador, Francisco Penín, comparten la emoción por su convocatoria.

"Tomás representa a la perfección los valores que el Kiap intenta transmitir desde su apertura hace más de treinta años: amor por el deporte, esfuerzo, disciplina, respeto, trabajo en equipo y familia", apunta Guedella.

"Nunca pensé que llegaría a este nivel", reconoce su padre. "Jamás pensé que se le fuera a dar tan bien y eso que empezó a competir hace poco. A ver si sigue así porque él ha conseguido lo que yo no he podido conseguir en muchos años y eso es un orgullo. Yo siempre fui un competidor mediocre", bromea.

"Él quiere seguir y alcanzarlo todo y siempre contará con nuestro respaldo. Mientras podamos le vamos a ayudar en lo que sea", asegura su padre.