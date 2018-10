El atleta y su perro, "un vínculo hermoso"

"Va a estar bonito", pronostica César Blando Todea, directivo de Canicross Vigo. Habla de Can We Run, la gran fiesta del deporte con participación canina que FARO DE VIGO organiza el próximo 4 de noviembre en Castrelos.

Los organizadores ya han cerrado el programa. 10.00 horas: salida a la categoría runner; 10.45: salida de la categoría familia; 11.15: entrega de premios; 11.45: exhibición de mushing por parte de Canicross Vigo; 12.15: exhibición de obediencia en grupo por parte de Solcan León; 12.45: exhibición de obediencia de utilidad por parte de Zarkocan Vigo; 13.15: exhibición de mondioring (obediencia, agilidad y protección) por parte de La Huella del Huargo.

Así que Canicross Vigo tendrá un papel relevante. El club nació en 2013. Media docena de personas, que buscaban por su cuenta alguna actividad deportiva que realizar con sus perros, contactaron entre sí gracias al club de canicross de Santiago y a una educadora canina. El canicross es la modalidad atlética básica dentro del mushing, que tiene su máxima expresión en las carreras de trineos, que en Galicia no se disputan. "Hay más modalidades, pero el canicross es la más habitual aquí", explica César. Hoy en día Canicross Vigo cuenta con veinte miembros, en una dinámica de crecimiento que ha experimentado esta actividad en general: "Mucha gente se anima a probar".

La dedicación al canicross admite muchos grados y todos tiene cabida en la Can We Run del próximo domingo. "Suelen decir que lo puede practicar cualquier perro", comenta César y así será en la experiencia del domingo. Pero admite: "Cuando llevas más años metido en esto comprendes que para razas de menos de 15 kilos no es recomendable si te lo quieres tomar en serio. El perro acaba sufriendo de las articulaciones. Y perros extremadamente grandes, tampoco. Lo ideal es entre 20 y 40 kilos".

Pero en Canicross Vigo tampoco han llegado al punto de otros clubes que se dedican a criar razas específicas. "Cuando empezamos, todos nuestros perros eran jóvenes. '¿Cómo canso al bicho este?', nos preguntábamos. El objetivo era que estuviesen más tranquilos en casa. Y somos de los pocos clubes a los que la gente viene con su perro a probar. Nosotros siempre damos un toque de color en las pruebas, con perros de todo tipo".

Ya sea en serio o de forma más lúdica, la clave del disfrute es la sincronización con el perro: en ritmo, sensaciones... "El vínculo, esa simbiosis, es muy hermoso. El perro hace que vayas más rápido. Cuando ya hay mucha química, te das cuenta de que cuanto más rápido vas, el perro mejor te entiende las cosas, las instrucciones de derecha, izquierda, giro. Es una pasada. Adelanta a otro perro y lo adelanta, se olvida de él", indica César, que también está experiemtando el bikejoring, modalidad con el dueño en bicicleta.

"Mucha gente se va a sorprender", comenta sobre la actuación de Canicross Vigo en la Can We Run. "A la gente le hará gracia correr con el perro y luego nos verá a nosotros y se dará cuenta de que para hacerlo en serio hay que tomárselo de otra manera. Requiere un gasto en material, en tiempo y en disciplina".

El club olívico, por otra parte, prepara una cita muy especial. Organizará el Campeonato Gallego los días 15 y 16 de diciembre en Chan das Piñas (Redondela). Habrá mushing con patín, bicicleta y otras variantes de un deporte cada vez más practicado.