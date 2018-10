Pablo Dapena: "No quiero saber nada por ahora de la distancia Ironman"

Pablo Dapena cerró el fin de semana en Peguera (Mallorca) una temporada espectacular, en la que además, se ha proclamado campeón del mundo y subcampeón de Europa de Larga Distancia. Con este último triunfo empata con Sebastian Kienle en el Challenge Family Word Bonus, aunque él ya da por finalizada su temporada.

- Este año estamos ya acostumbrados a ver a Pablo Dapena a subirse al podio. El último, en el Challenge de Peguera (Mallorca).

- Espero que podamos seguir así el año que viene, porque la verdad es que no me puedo quejar. Cuando no vienen lesiones ni nada y va todo bien y tienes continuidad suelen llegar los buenos resultados.

- ¿Y cuál ha sido el motivo, si es que hay alguno, de este rendimiento en 2018)

- Creo que ha sido un cúmulo de factores. Primero, te vas adaptando un poco más a la distancia y luego, sinceramente, me ha venido bien no entrenar con Javier Gómez Noya en invierno porque así voy a los ritmos que tengo que ir, no compito entrenando y no me paso. De este modo, he guardado un poco de energía para el resto de temporada. También el haber estado dos meses encerrado en la "prisión" de Sands Beach en invierno en Lanzarote ha sido también otra de las claves de este año.

- Ser uno de los compañeros de entrenamiento de Gómez Noya tendrá también una parte positiva para usted.

- Claro, siempre es bueno compartir entrenamientos porque aparte de sufrir, se te pasan mejor las cosas. Por supuesto que es mejor entrenar acompañado que solo.

- Con el Challenge de Peguera, ¿pone ya fin a la temporada?

- Sí. Tendría aún la oportunidad de ir a Cerdeña, pero a veces es mejor quedarse con ganas y cerrar la temporada con buen sabor de boca. También el cuerpo lleva mucho tute este año y no me puedo quejar de los resultados que he hecho hasta ahora, así que toca descansar y desconectar y pensar en el año que viene.

- Viendo los resultados, ¿no le quedará ninguna espinita clavada?

- No, ninguna. No tengo nada que reprocharme. He tenido regularidad durante todo el año. Sí que ha habido algún bache en alguna competición, pero al final he salvado el resultado. Incluso entrenando también he tendido baches, pero al final esto es deporte, no es una ciencia exacta. No se sabe qué puede pasar, igual que este año ha salido todo perfecto, el que viene puede salir mal, puede haber alguna lesión, así que toca ahora disfrutar del momento.

- ¿Y ya piensa en los retos para 2019?

- Hoy por hoy estoy de vacaciones y no sé lo que voy a hacer el año que viene. Por lo menos intentaré desconectar un poco del deporte dos semanas y quiero estar con la gente con la que no puedo estar durante 330 días del año. Ya se verá el año que viene lo que hago y lo que no y la distancia a la que voy.

- Primero descanso y a recargar pilas entonces.

- Después de once meses entrenando, compitiendo, viajando, la energía se va apagando. En este mes trataré de desconectar un poco de los tres deportes que hago, y tratar de mantenerme un poco con otras actividades, como jugar una pachanguita con los amigos. Pero sí que quiero desconectar de lo que hago habitualmente.

- Pero, ¿apostará por la larga distancia? ¿Es ahí donde más cómodo se siente ahora?

- Donde realmente me encuentro bien es en la media distancia. Es una mezcla entre querer correr rápido y la resistencia. La distancia en la que gané el Mundial, la larga distancia, también se me adapta bien. Le sacas un poco más de jugo a la natación y es más equilibrada, pero sí que no quiero saber nada de la distancia Ironman por ahora. Quiero, por ahora, jugar sobre esas distancias, sin olvidar tampoco la distancia sprint ni la olímpica, para que me sirvan de entrenamiento.

- ¿Así que no le veremos en Hawaii a corto plazo?

- No, para nada. Además, la distancia Ironman no se limita solo a Hawaii. Y es una prueba que, como mínimo, te requiere estar ocho horas compitiendo y a mí es algo que ni me llama ni me motiva. Prefiero hacer otras cosas que me motiven a la hora de entrenar. En esto la cabeza manda más que el cuerpo y si no vas de cabeza, al final el cuerpo no tira.

- ¿Puede decir que la de 2018 ha sido hasta ahora su mejor temporada?

- Llevo tres años en los que cada año voy subiendo un poco el nivel y no me puedo quejar. Quizá sí que ha sido la mejor. Uno no es campeón del mundo todos los días, es un sueño hecho realidad. El año que viene, en Pontevedra, será complicado revalidar el título porque posiblemente estará Javier Gómez Noya. Así que vamos a seguir entrenando y a seguir peleando para intentar estar al nivel de toda esta gente, porque al final es a lo que aspiras y para eso estás entrenando todo el día.

- ¿Cómo valora la actuación de Gómez Noya en Hawaii?

- Yo no estuve ahí y no puedo sacar conclusiones. Cuando juegas para ganar te puede salir bien la jugada, o te puede salir mal. Está claro que él siempre juega a ganar y estamos mal acostumbrados y un día que queda undécimo, pues no sabemos valorarlo en su justa medida. Hay que reconocer que detrás solo hay un año de preparación, que nadie ha ganado en Hawaii a la primera, y además que ha sido la más rápida de la historia. Si yo acabo undécimo en Hawaii estaría invitando a copas a todo el mundo. En este país es lo que hay, o eres primero, o no eres nadie.

- En Mogán, en abril, usted fue capaz de ganarle a Patrick Lange.

- Sí, pero son distancias diferentes, no tiene nada que ver. Él apunta básicamente a Hawaii y yo he apuntado a varios tiros y es muy diferente la planificación, los entrenamientos y todo. Al final me vale con decir que soy el único español que le ha ganado a Patrick Lange, pero bueno, no deja de ser una anécdota que queda para el futuro. Yo creo es un hombre que va a estar ahí marcando una época. Lleva dos victorias en Kona y no sabemos dónde está su techo.