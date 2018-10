El Mecalia Guardés rompe su techo europeo

El Mecalia Atlético Guardés ha firmado otra página histórica para el club al doblegar en A Sangriña al Hypo austríaco por 28-22, enjugando sin contratiempos la desventaja que habían logrado en el duelo de ida, donde las de Prades habían caído por 20-22.



El trabajo de la semana de las de A Guarda ha dado sus frutos en un partido en el que llevaron el mando en el marcador desde el pitido inicial. Poco a poco, con un trabajo defensivo muy serio, y minimizando los errores en ataque, las de A Guarda fueron capaces de desconcertar a su rival. Prades advertía durante la semana que el equipo debía mejorar en todas las facetas del juego para darle la vuelta a la eliminatoria y no defraudó. Al descanso ya llegaba con una ventaja de cinco goles (15-10) que dejaba muy claro la ambición de las locales por firmar otra hoja para la historia de A Guarda y de todo el balonmano gallego.



Tras el paso por los vestuarios, la situación no cambió. Las gallegas, siempre concentradas en ataque, fueron capaces de cortar cualquier conato de reacción de las austríacas, que en ningún momento se sintieron cómodas en un pabellón de A Sangriña abarrotado y que no paró de animar a sus jugadoras durante los 60 minutos del partido.