Indigesto estreno en casa del Iberconsa

El Iberconsa Amfiv plantó cara a uno de los equipos llamados a pelear esta campaña por todos los títulos en juego y, de hecho, al comienzo del último cuarto llegó a colocarse a sólo cuatro puntos de distancia (48-52, min.31). Pero el Mideba lejos de ponerse nervioso reaccionó con un parcial de 2-10 para decantar definitivamente el encuentro de su lado. La falta de acierto en el lanzamiento exterior del conjunto vigués, que firmó un escaso 26 de 61 en tiros de campo con un 42% de acierto y un pobre 1 de 10 en triples, fue un lastre demasiado grande para hacer frente al tremendo potencial del conjunto extremeño.

El estreno en casa del conjunto de César Iglesias no se pudo saldar con un triunfo pero sí confirmó que el equipo y su afición siguen siendo una piña. Porque el Pabellón Pablo Beiro intentó insuflar ánimo en todo momento a los suyos para buscar una gesta que, finalmente, no se pudo completar. Un ambiente que vivieron ya en primera persona los japoneses Naohiro Murakami y Mari Amimoto, las dos últimas incorporaciones del Iberconsa Amfiv que, aunque por motivos burocráticos no pudieron disputar este encuentro, vibraron como dos aficionados más.

El inicio del encuentro ya apuntaba a que no iba a ser un buen día en ataque para los locales, que ya no habían estado finos en el lanzamiento siete días antes en la pista del Rincón Dental Amivel a pesar de haberse llevado la victoria (47-57). El Iberconsa Amfiv empezaba mandando (7-2, min.5), hasta que despertó Gregg Warburton y con ocho puntos consecutivos lideró un parcial de 0-11 que invertía las tornas (7-13, min.7). César Iglesias buscó la reacción sacando a pista a su quinteto de puntos intermedios y, con Vilas, Hardouin y Alessandrini acompañando a Envó y Alejos, los vigueses volvían al partido (16-17, min.10).

Los fallos seguían superando con creces a los aciertos tanto por uno como por otro bando y fruto de ello el encuentro se mantenía equilibrado (20-23, min.14). Pero al Iberconsa Amfiv empezaba a costarle más sumar que a un Mideba en el que Bates llevaba la voz cantante.

Tras el descanso, el conjunto vigués volvió a la pista mucho más centrado y entre Alejos, Zavalla y Envó firmaban un parcial de 8-0 que amenazaba con abrir un partido nuevo (33-39, min.21). Sin embargo, dos balones perdidos y una nueva racha de desaciertos en los lanzamientos devolvían la renta al Mideba Extremadura (35-47, min.24). Pero entre Vilas y Hardouin devolvían el parcial (43-47, min.29) aunque cinco puntos consecutivos de Phil Pratt complicaban la situación (43-52, min.30).

Los vigueses lo intentaron una vez más. Alejos anotó dos canastas consecutivas y sufría una falta antideportiva. El Iberconsa se resistía a entregar el partido pero cada nuevo fallo en el tiro era castigado por un conjunto visitante que no le perdonó ni un solo error.