Gustavo Falque decide presentarse a la presidencia de la Federación Gallega

El presidente del Coruxo Gustavo Falque se presentará a las elecciones a la Federación Galega de Fútbol, que tendrán lugar el próximo 10 de diciembre.

Gustavo Falque fue un pilar fundamental en la elección de los últimos dos presidentes de la Federación. Hace ocho años formó parte de la candidatura de José García Liñares, abandonando el ente por sus discrepancias con el entonces presidente. Fue cuando Louzán lo convenció para formar una candidatura para derrocar a Liñares, en unas apretadas elecciones en las que el expresidente de la Deputación logró setenta y nueve votos por sesenta y cinco del en ese momento presidente.

Pero ese vínculo con Louzán se ha roto. La gestión del actual dirigente federativo no convence a Gustavo Falque, que antes del verano le comunicó al presidente su decisión de abandonar todos los cargos que ocupaba para desligarse completamente del ente federativo.

Ahora será su rival en la carrera por la presidencia de la Federación Gallega. El presidente del Coruxo, en declaraciones a la Cadena Ser, indicó que aunque le costó tomar la decisión, "todas las llamadas de presidentes y gente del fútbol que me animaron a dar el paso". "Dejé la Federación porque había cosas que no me gustaba. Me he equivocado y hoy la Federación está en una circunstancia complicada y difícil porque la gestión ha sido, desde mi punto de vista, deficiente", apunta. "Es el momento de que la gente del fútbol sepa lo que está pasando y pedirles perdón. La intención es dar un cambio y devolver la Federación al fútbol porque ahora mismo es más un tema político que futbolístico". "La gente del fútbol debe estar dentro del fútbol y la política, en su parcela", dijo.

Falque destaca las carencias, problemas e irregularidades que están pasando en la Federación Galega de Fútbol y apunta que ha hablado también con el actual presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales antes de tomar la decisión.

El próximo 10 de noviembre hará la presentación de su candidatura.