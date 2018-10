Joaquín bromea con Luis Enrique sobre su ausencia en la Selección

Desde su cuenta de Twitter, el Betis colgó un vídeo curioso con Joaquín como protagonista tras dar Luis Enrique la convocatoria de la Seleccion. En el mismo el jugador andaluz dice con guasa: "Luis Enrique, ¿qué pasa tío? Llámame por favor, que tengo la percha aquí". Y comenta con humor que tenía dos llamadas perdidas y que "no me he visto en la lista de convocados y estoy preocupado".





.@nachocolado le preguntó a Luis Enrique por el retorno de @Koke6 a la selección. ¿Vuelve porque ha mejorado su nivel o por las bajas de otros centrocampistas? Así respondió el seleccionador ???? pic.twitter.com/DqIJncYBNR — El Partido de la Una (@PartidodelaUna) 4 de octubre de 2018

Luis Enrique comentó después en rueda de prensa que había visto el vídeo y sonriendo le siguió la broma a Joaquín:Posteriormente, a su salida de la ciudad deportiva del Betis,sobre su ausencia en la convocatoria de Luis Enrique.