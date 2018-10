Con la ilusión por bandera

"Arrancamos con la máxima confianza e ilusión", proclama la técnica del Club Vigo Voleibol Yolanda Sienes. Junto a Suso Penedo afronta su cuarta temporda al frente de un equipo que este año eleva sus expectativas y sueña con desempeñar un papel protagonista en la categoría. El sábado, 18.30 horas, inician la competición en la cancha del debutante CV Oleiros, aunque Sienes ya anuncia que "no habrá rival fácil este año".

El Club Vigo Voleibol inicia su temporada más ilusionante en la Superliga2 masculina. "Estamos muy ilusionados con el curso que nos espera", proclama Yolanda Sienes, que junto a Suso Penedo forma el tándem que dirige el banquillo olívico desde hace cuatro temporadas.

El cuadro olívico arranca el próximo sábado (18.30 horas) la liga en la cancha del CV Oleiros, un debutante en la categoría. "No va a ser un partido fácil", anuncia. "Ninguno lo será esta temporada. Para nosotros cualquier encuentro va a ser muy importante, ya no tanto por el tema técnico, sino por el de la cabeza de los jugadores, de cómo afrontar cada partido", dice en relación a la juventud del bloque. "Siempre pasa igual, al principio arrancas de forma irregular y a medida que va avanzando la liga vas cogiéndole el pulso, los chavales van cogiendo aplomo y seguridad", prosigue.

Un año más, la plantilla viguesa vuelve a ser una de las más jóvenes de la categoría. "La media de edad ronda los 20 años", añade Sienes, que sin embargo acepta el reto de elevar el listón esta campaña. "Ahora mismo lo veo factible. Ya no digo que podamos aspirar a quedar campeones, que por qué no, pero sí a hacer un muy buen papel en la liga, que yo creo que sí podemos hacerlo, siempre y cuando nos respeten las lesiones y no nos pase como el año pasado. Si las cosas nos salen bien esperamos hacer un papel positivo esta campaña", dice.

Para este curso son tres las caras nuevas que han incorporado. El receptor Alejandro López, de 19 años y precedente de Lugo; el central Alfonso Agüera, de 2,00 metros de estatura y que la temporada anterior defendió los colores del Cabezón de la Sal en la máxima categoría del voleibol nacional; y el receptor de Puerto Rico Nesty Solivan, un jugador polivalente que se desenvuelve bien en todas las posiciones del campo.

"Nos aportan un toque de calidad pero, sobre todo, en cuanto al número de jugadores. El año pasado teníamos una plantilla más corta y este año tendremos más opciones a la hora de hacer los cambios", explica Yolanda Sienes, que sin embargo pone en valor a los jugadores que continúan del pasado año. "Para mí, la base será los jugadores de la casa. Los fichajes vienen ayudarnos, pero realmente la fortaleza la tenemos en el grupo que ya estaba formado", insiste.

Los jugadores insignia esta temporada serán pues Pablo Penedo, Iván Sienes, Félix Pardo, Eduardo Zarza, Marco Cebrián, José Aba y Daniel Ortega. Además, subirán al primer equipo los juveniles Antón Vígara, Simón Pérez, Jaime Caamaño y Douglas Rivas.

La Superliga Masculina 2 divide un año más a sus participantes en dos grupos. En el grupo A estarán junto al Club Vigo el Rotogal Boiro, Voleibol Dumbria, Emevé, Cáceres Voleibol, Extremadura Hotel Río Badajoz, Cisneros Alter y los debutantes Calasancias Coruña, CV Oleiros y CV Bruxas junto al equipo representante de la Concentración Permanente de la RFEVB, CyL Palencia 2016.

"Este año hay equipos nuevos, sobre todo en Galicia, donde han salido tres equipos más, así que prácticamente será una liga gallega", dice Sienes. Lo bueno es que "este curso solo habrá cuatro partidos fuera de Galicia". "Son equipos que salen como nosotros, con gente muy jovencita, pero realmente hasta que no juegues contra ellos no sabrás con lo que te vas a encontrar o con lo que vas a enfrentarte, pero tenemos ilusión por hacer un buen papel", insiste.

"Ésta es la temporada en la que salimos con mayores expectativas. El tema de la permanencia siempre era nuestro objetivo, pero este año no, salimos con otra ambición. Igual a mediados de temporada se nos truncan, pero ahora mismo salimos con mucha ilusión de hacer un papel muy digno e importante", anuncia.