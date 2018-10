El "Marnatura", campeón mundial amateur

Luis Bugallo a la rueda, con Enrique Freire (táctico), Gerardo Prego (trimmer), Alberto Basadre (trimmer) y Jorge Lorenzo (proa), y entrenados por Ero Pons, han firmado este fin de semana en Marblehead, Massachusetts (EE UU), un año de ensueño para el "Marnatura", que arman el propio Enrique Freire y José Luis Freire. Han conquistado el Mundial Corinthian (tripulación no profesional) tras once regatas. Éxito también para el Real Club Náutico de Vigo, cuya grímpola defiende el J70 vigués. Bugallo y su tripulación suman su segundo título Corinthian este año tras haber sido campeones en el Europeo de Vigo, en junio pasado. Los Cinco Magníficos, además una tripulación sub 23.

"Hemos hecho un gran trabajo como equipo; llegar al sexto lugar de la general y ganar el título amateur es un resultado muy bueno", explicaba Bugallo. Para el joven patrón vigués "en esta flota la consistencia es uno de los factores más importantes, y también lo es conocer la mejor manera de adaptar el barco a las condiciones. Las regatas fueron increíbles, la línea de salida fue enorme y tratamos de no estar en los extremos de la línea, manteniendo nuestras opciones abiertas".

Con 91 barcos participantes de dieciocho países (solo dos españoles, el "Marnatura" del Náutico vigués y el "Noticia" del Real Club Marítimo Santander), la serie del representante vigués fue excelente (14-9,5-5-19-17-(47)-13-17-27-7-3), sumando 131,5 puntos netos al descartar el resultado de la sexta regata. "En cada prueba fuimos bastante consistentes tratando de no cometer grandes errores ni hacer tácticas y estrategias agresivas que nos pudieran dejar fuera. La regularidad nos permitió el resultado que hemos tenido", explica.

Medallistas de oro olímpico, campeones del mundo y regatistas de Copa América se citaron en la edición más gigante de cuantos Mundiales se han celebrado hasta ahora en Estados Unidos (no en Europa). Por eso el sexto puesto en la general de Bugallo, y el título de mejor tripulación no profesional, son dos éxitos clamorosos.

El año pasado, en Porto Cervo (Italia), el "Fermax" español (Gustavo Martínez Doreste) firmó un sexto puesto que ahora iguala el vigués. "Fueron cinco días en los que no disputamos el último por falta de viento, pero en los otros tuvimos todas las condiciones posibles, cada día prácticamente el viento venía de un lado diferente", recuerda.

De la flota reunida en aguas norteamericanas, hasta 35 barcos de siete países disputaban el título Corinthian. El "Marnatura", bronce europeo absoluto en Vigo, ganó de calle ese trofeo. El triunfo absoluto fue para el "Africa" (Jud Smith, Eastern Yacht Club), que corría en casa.

"Le llevaremos la metopa al presidente", afirmaba refiriéndose a Rafael Tapias, presidente de la sociedad viguesa. Ese trofeo permanecerá en Vigo un año hasta el próximo Mundial, organizado por el Royal Torbay Yacht Club en Torquay, Reino Unido, del 29 de agosto al 6 de septiembre de 2019.