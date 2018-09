Dani Pedrosa: "Tengo debilidad por Jorge Prado; ser punta de lanza en motocross es histórico"

La Carretera de Camposancos se colapsó ayer por la tarde con motivo de la visita de Dani Pedrosa, tricampeón del Mundo, a Sport Pasión, comercializadora de la firma Alpinestar, que fue quien facilitó que el piloto de Moto GP estuviera en Vigo. Moteros y no moteros, grandes y pequeños, no quisieron perderse este momento tan especial, con seguidores que se plantaron en la puerta de la concesión desde primera hora de la mañana.

Dani Pedrosa pasará el día de hoy en Vigo, alejado de todos los eventos promocionales, celebrando su 33 cumpleaños con sus amigos vigueses en una tierra de la que afirma: "Me encanta, es un sitio en donde me encuentro muy bien y se come genial, así que estoy contento.

- ¿Se toma su último Mundial con más relajación?

- Es un año diferente para mí, sin duda con muchos cambios, pero estoy disfrutando también de esta parte de una forma muy especial. Es difícil de definir si disfruto ahora más o menos. Está claro que al final, cuando compites en Moto GP, siempre existe presión porque intentas exigirte al máximo. No hay un momento en el que me haya relajado en ese sentido, ya sea mirando hacia un futuro diferente, en el que me encuentre con menos presión. El nivel de exigencia para mí siempre es el mismo, siempre ha sido cara a mi máximo rendimiento, optar al podio, a la victoria en las carreras, al campeonato... La presión estando en un equipo puntero siempre existe.

- Está siendo un campeonato disputado al máximo?

- Todos los años hay cosas y siempre ha habido peleas, carreras en donde se disputan momentos importantes, en donde siempre hay momentos de tensión y con más agresividad que otros. Cada año es diferente, pero al final la esencia del campeonato en sí es muy igual.

- ¿Fue duro tomar la decisión de bajarse de la moto?

- No es fácil, aunque también es cierto que no es algo que se tome en poco tiempo. Lleva su tiempo y una vez hecha tiene sentimientos. Al final es un deporte en donde llevo toda la vida y es una de las cosas que me ha llenado en mi vida. Claro que es una decisión difícil de tomar

- ¿Con qué se queda?

- Me quedo con el haber podido sorprenderme, haber podido disfrutar de lo que más me gusta, que es competir en motos. Me quedo con las cosas que he aprendido de mí y de la experiencia de haber podido tener esa oportunidad de competir al máximo nivel.

- ¿Y su mejor recuerdo?

- Me quedo con toda la trayectoria deportiva, pero si solamente pudiera coger uno, escogería cuando crucé la meta del primer Mundial de 125. Fue un momento en el que te realizas y ahí es cuando te das cuenta de la gente que hay detrás de ti, que te ha empujado y que ha trabajado contigo.

- ¿Con qué moto se queda?

- La moto GP que piloté en 2012 era una moto que me encantaba, con la que podía derrapar, no derrapar, frenar, girar como quería yo. Se adaptaba muy bien a mi estilo y los neumáticos de entonces también, ya que te permitían hacer la carrera según tú quisieras y eso te hacía disfrutar con la moto en todo momento, ya sea en entrenamientos, en vuelta rápida, en carrera. Era una moto que me permitió disfrutar mucho en cada momento.

- ¿Por dónde pasa el futuro de Dani Pedrosa?

- No está decidido todavía, eso no te lo puedo decir, pero poco a poco iremos viendo.

- ¿Cómo valora el campeonato logrado por el lucense Jorge Prado en MX2?

- Lo conozco personalmente y tengo debilidad por él. Lo conocía en Assen cuando estaban viviendo en Bélgica, hace tres o cuatro años. Era muy pequeño, bueno lo es todavía, pero imagínate. Tiene esa carita de niño bueno, es muy simpático y la verdad es que me alegro mucho por él y sobre todo por su familia, que ha estado siempre detrás desde que es un crío. Ser la punta de lanza del deporte español en motocross es algo histórico porque es el primero en llegar tan lejos. Esperemos que eso ayude a los demás a fijarse en él y sea el referente de todos los crosistas de España