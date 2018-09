Marque descubre Oriente

El estradense Álex Marque se proclamó ayer campeón del Tour de China II tras una ajustada última etapa en la que logró mantener el malliot amarillo que había conseguido ponerse el día anterior en la contrarreloj. Las escasas diferencias entre los primeros clasificados antes de la etapa final hicieron que las bonificaciones se convirtiesen en claves para decidir al ganador. Finalmente, todo sonrió al corredor del Sporting Tavira, que ganó con el mismo tiempo que el ruso Artem Ovechkin, con un segundo sobre el australiano Kaden Groves y con dos segundos sobre el también australiano Anthony Giacoppo.

Tras confirmar su victoria, el estradense admitió su alegría y destacó el nivel de esta competición en China. "Estoy muy contento por esta victoria. Es una vuelta con una gran repercusión y en la que el nivel era muy alto", manifestó. "No fue nada fácil porque los tiempos fueron muy apretados. Al final gané por centésimas de segundo", añadió. Marque sin embargo destacó el gran trabajo realizado por sus compañeros a lo largo del Tour de China y en especial en una dura última. "Si conseguí este triunfo es gracias a mi equipo. Sin ellos no habría sido posible. Yo solo tuve que ir a tope en las dos cronos y el resto lo hicieron ellos. Parte de esta victoria es suya", argumentó.

Ese trabajo del Sporting Tavira fue muy importante en una última etapa que Marque iniciaba de amarillo pero con el mismo tiempo que Ovechkin, con cuatro segundos sobre Anthony Giacoppo y con siete sobre Kaden Groves. Todo se apretó todavía más cuando Giacoppo logró bonificar dos segundos en uno de los sprints intermedios, colocándose de esa manera a dos segundos de Marque en la general. En ese momento y con solo la línea de meta por delante el estradense tenía claras sus cuentas. La primera premisa era finalizar en el grupo cabecero, sin cortes y sin escapados por delante. Logrado ese objetivo, tocaba esperar a que Giacoppo quedase por detrás del tercero para no recibir más bonificaciones y que Kaden Groves no ganase la etapa, por el mismo motivo. Al final, todas esas premisas se terminaron cumpliendo. Jakub Mareczko se llevó la victoria, dejando de esta manera a Kaden Groves en la segunda posición. Giacoppo por su parte no logró entrar entre los mejores, terminando en la quinta posición.

De esta manera, Marque se llevó una de las victorias más importantes de su carrera deportiva. Su triunfo se asentó en una gran actuación en el prólogo inicial, que le permitió estar entre los mejores de la general desde el inicio, y en la crono de la penúltima etapa, en la que dio un vuelco a la clasificación para colocarse como líder. El estradense se quedó sin embargo sin conseguir un triunfo de etapa, ya que en la crono se vio superado por el tres veces campeón ruso de contrarreloj Ovechkin solo por unas centésimas.

Tras la carrera, el Sporting Tavira emprendió camino de vuelta. Marque llegará a casa mañana.